Kutsu: Seminaari nuorten syrjäytymisen ehkäisystä harrastusten avulla – Puhujavieraana Suzanne Innes-Stubb

KUTSU/TIEDOTE





Laurea-ammattikorkeakoulu ja TUTORESI-hanke järjestävät Tukea, toimintaa ja resilienssiä -seminaarin tiistaina 26. marraskuuta 2024 klo 11.30–16.00 Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, 01300 Vantaa).



Seminaarissa esitellään nuorille suunnattuja toimintoja, hankkeita ja tukimuotoja, joiden tavoitteena on lisätä nuorten harrastamista ja ehkäistä syrjäytymistä. Seminaarissa esiintyy 20 vantaalaista ammattilaista ja asiantuntijaa, jotka tarjoavat katsauksen nykyisistä ja tulevista toimenpiteistä ja yhteistyömahdollisuuksista. Seminaarissa kuullaan myös otteita esiselvitystyöstä, jonka tavoitteena on luoda visioita tulevasta toiminnasta ja yhteistyöstä järjestöjen, kuntien eri palvelualueiden, hyvinvointialueen ja Laurea-ammattikorkeakoulun välillä.

Pääpuhujana tilaisuudessa on tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb, joka puhuu harrastusten merkityksestä nuorille. Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand kertoo Vantaan toimista harrastamisen mahdollistamiseksi.



Lehdistön edustajat ovat tervetulleita seuraamaan seminaaria esimerkiksi klo 14–15.10, jonka aikana Innes-Stubb sekä Åstrand puhuvat. Seminaarin ohjelma ja kokonaisaikataulu on liitteessä (Excel).



Lehdistön ilmoittautumiset tilaisuuteen

Laurea, viestintäpäällikkö Mila Kajas-Virtanen mila.kajas-virtanen@laurea.fi / 040 530 54 00

Lisätietoja hankkeesta

Laurea, erityisasiantuntija Arto Tiihonen arto.tiihonen@laurea.fi / 050 433 2598





Nuorten harrastamisen tukeminen keskiössä TUTORESI-hankkeessa





Nuorten harrastusmahdollisuuksien ja tukimuotojen kehittäminen on ollut syksyllä 2023 alkaneen TUTORESI-esiselvitystyön ytimessä. Laurea-ammattikorkeakoulun johdolla on koottu yhteen vantaalaisten järjestöjen, kunnan, hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden verkosto nuorten harrastamisen lisäämiseksi ja syrjäytymisen estämiseksi. Työn aikana haastateltiin yli 50 ammattilaista ja vapaaehtoista, järjestettiin 11 työpajaa sekä yli 30 esitystä, joissa pohdittiin nuorten tarpeita ja toimintamallien kehittämistä.

Nuoret tarvitsevat monenlaista harrastamista ja tukea

Prosessin keskeisenä havaintona on, että nyt harrastusta vailla olevat nuoret kaipaavat monipuolisia ja saavutettavia harrastuksia. Tavoitteiltaan monipuoliset ryhmät ja mahdollisuus yhdistää useita harrastusmuotoja saivat kannatusta. Nuorten toiveena on harrastaa läheltä kotia ja saada taloudellista, sosiaalista ja kasvatuksellista tukea.

Harrastusten järjestäjien näkökulmasta nousi esiin tarve kehittää:

Uudenlaisia toimintamuotoja, joissa korostuu nuorten oma toimijuus. Toimivia yhteistyöpolkuja, jotka ohjaavat nuoria harrastuksiin kouluista, nuoriso-, sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta myös harrastuksista muiden palveluiden piiriin. Ohjaajien lisäosaamista, erityisesti kasvatuksen ja sosiaalialan tarpeisiin.

Tulevaisuus rakentuu yhteistyöllä

TUTORESI-prosessi on synnyttänyt uusia ideoita, hankkeita ja yhteistyömalleja. Esiselvitystyö jatkuu osana Nuorille resilienssiä, toimijuutta ja osallisuutta -ESR-hanketta, jonka tavoitteena on kouluttaa sosiaalisia tukijärjestelmiä tuntevia harrastustoimijoita, seikkailukasvattajia ja kokemusasiantuntijoita. Tämä tukee niin nuoria kuin harrastusorganisaatioita.

Vantaalla on panostettu harrastamisen sosiaalisten ja taloudellisten esteiden poistamiseksi. Kehitteillä on muun muassa liikunta- ja elintapaneuvontaa sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten harrastusmahdollisuuksiin monenlaisia tukimuotoja. Toimiva ja pitkäjänteinen yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä tietoisuuden lisääminen harrastusvaihtoehdoista ja tuesta on avainasemassa.

TUTORESI-prosessi toteutetaan Uudenmaan liiton AKKE-rahoituksella.