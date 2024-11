Ammattiliitto Pro on ilmoittanut uudesta lakosta teknologiateollisuuteen

Lakko koskee 9.12.2024 kello 00.00 ja kello 24.00 välillä alkavia työvuoroja.



Lakkojen piirissä olevat työpaikat:

Aikawa Fiber Technologies Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Alutec Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat ANDRITZ Savonlinna Works Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat ANDRITZ Warkaus Works Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Aurajoki Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Best-Hall Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat BRP Finland Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Casemet Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Componenta Castings Oy Porin toimipaikka

Porin toimipaikka Darekon Ltd Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Finn-Korkki Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Finnsonic Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Fokor Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Gardner Denver Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Halton Marine Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Hiab Finland Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat HNR-Konepaja Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Inhan Tehtaat Oy Ab Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Juhani Haavisto Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat K. Hartwall Oy Ab Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Kemppi Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Kemptron Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Linjapinta Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Nestor Cables Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Nordec Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Närko Finland Ab Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Närko Oy Ab Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Närpes Trä & Metall Ab Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Outokummun Metalli Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Porkka Finland Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Premec Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Purso Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Steris Europe, Inc. Suomen sivuliike Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Trailer RIGG Oy Ab Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Vaisala Oyj Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Vesivek Tuotteet Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Weckman Steel Oy Kaikki toimipaikat

Lakko koskee teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia töitä yllä mainituissa työpaikoissa.

Neuvottelut teknologiateollisuuden toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta eivät ole edenneet, vaikka nykyinen työehtosopimus päättyy marraskuun lopussa. Lakkojen sovittelu on aloitettu tänään sovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Sovittelu jatkuu sunnuntaina.

- Näkemyseromme palkankorotusten tasosta ja toteutusmallista on työnantajapuolen kanssa suuri. Pöydällä on lisäksi edelleen lukuisia työehtosopimuksen sisältöön liittyviä vaikeita kysymyksiä, joista emme ole päässeet eteenpäin. Siksi Pro on päättänyt vauhdittaa neuvottelujen etenemistä laajentamalla aiemmin ilmoitettuja lakkoja, Pron teollisuussektorin johtaja Anssi Vuorio toteaa.