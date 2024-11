Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisessä yhä haasteita – Oulun yliopistossa on löydetty ratkaisuja: ”Työelämätaidot osaksi opetusta ja tiivis yhteistyö yrityksiin”

Oulun yliopistosta valmistuvat kansainväliset opiskelijat työllistyvät tietyillä aloilla paremmin kuin vastaavat opiskelijat muualla Suomessa. Asia käy ilmi muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemista tilastoista. (Linkki liitteenä). OKM:n tilastoa käytetään muun muassa yliopistojen tulosindikaattoripohjaisen rahoituksen perustana.

Oulun yliopiston koulutusvararehtori Mirja Illikainen kertoo, että opiskelijoiden työllistymisen parantamisen eteen on tehty määrätietoisesti töitä pitkään ja työtä on edelleen jatkettava.

”Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisessä on edelleen paljon tehtävää. He työllistyvät yhä huonommin kuin suomalaiset opiskelijat. Positiivista on, että meillä kehitys on ollut hyvää, mikä kertoo siitä, että olemme tehneet oikeita ja tarpeellisia toimia,” Illikainen sanoo.

”Verraten hyvä tilanne on Oulussa seurausta osittain siitä, että erityisesti alueen ICT-alan yritykset ovat valmiita palkkaamaan ulkomaalaisia osaajia.”

Lisäksi Oulun yliopistossa on tehty systemaattisesti työtä koulutuksen kehittämiseksi vastaamaan työelämän muuttuneita tarpeita kehittämällä työelämävalmiuksia.

”Haluamme varmistaa, että jokainen tutkinto-ohjelmamme antaa työelämässä tarvittavia, ajankohtaisia taitoja,” Illikainen sanoo.

Oulun yliopisto on muun muassa päivittänyt työelämässä tarvittavia, niin sanottuja geneerisiä taitoja osaksi opetusta. Geneerisiä taitoja ovat esimerkiksi: analyyttinen, kriittinen ja luova ajattelu, hyvinvointi ja itsensä kehittäminen, viestintä ja vuorovaikutus, kestävyys, vastuullisuus ja eettisyys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, monitieteisyys ja tieteidenvälisyys.

Yhteistyötä työelämään

Oulun yliopisto tekee tiivistä ja hyvää yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa. Illikaisen mukaan yhteistyö osaltaan auttaa työllistymistä.

”Pyrimme vahvistamaan yhteistyötä, jotta meiltä valmistuneet opiskelijat työllistyisivät yhä paremmin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Samalla opiskelijat tuovat esimerkiksi yrityksiin ajankohtaista osaamista, jota työelämä kaipaa.”

Konkreettisena esimerkkinä onnistuneesta työelämäyhteistyötä Illikainen mainitsee biologian tutkinto-ohjelman uudistamisen yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Tutkinto-ohjelman sisältä nimettiin erityinen työryhmä yhteistyötä edistämään.

”Tutkinto-ohjelmassa on tehty systemaattista kehittämistä jo useiden vuosien ajan. Se näkyy esimerkiksi erinomaisissa Kandipalautteen laatupisteissä”, Illikainen iloitsee.

Lisätietoja:

Mirja Illikainen

Vararehtori, koulutus

Oulun yliopisto