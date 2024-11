Vapriikilta julkaisu Birger Federleyn arkkitehtuurista

Arkkitehti Birger Federley (1874–1935) toi Tampereelle uuden rakennustyylin, jugendin. Sen ensimmäisiä ilmentymiä kaupungissa oli hänen yhdessä Lars Sonckin kanssa suunnittelema Tirkkosen kauppapalatsi. Seuraavaksi työpöydällä syntyivät monet kaupunkikuvan kannalta tärkeät maamerkit kuten Palanderin talo, De Gamlas Hem, Frenckellin tehdasalue, Tampereen Osake-Pankki, Laukonlinna, Kymmenenmiehentalo, Laivayhtiön talo ja Tuomisen kivimuuri. Vapriikin uusi teos, Birger Federley – jugendarkkitehti esittelee Federleyn jugendhelmien lisäksi hänen laajaa tuotantoaan aina 1930-luvulle saakka. Kirjan erillisartikkelit käsittelevät Federleyn sukupolven arkkitehtikuntaa, Tampereella järjestettyjä suunnittelukilpailuja ja mukana on myös ensimmäinen Federleyn ja Sonckin yhteisen Tampereen arkkitehtitoimiston vaiheita valottava selvitys. Runsaasti kuvitetun teoksen täydentää kattava luettelo kaikista tiedossa olevista Federleyn Suomeen suunnittelemista töistä.

Kirjaa on ostettavissa 27.11. alkaen hintaan 36€ Vapriikin museokaupasta, verkkokaupasta shop.tampere.fi sekä Vapriikin sisarmuseosta Museo Milavidasta, jossa on myös esillä kirjan kanssa samanniminen näyttely. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Median edustajat voivat tilata maksutta verkkokaupasta arvostelukappaleen koodilla FEDERLEYPRESS