"Hengellisyys on kuin kielitaito, se opitaan pala palalta" – Titta Sevanto kirjoitti lapsille tietokirjan Raamatun tarinoista

Mitä Raamatussa sanotaan vaikkapa vuorista, leijonista tai vedestä? Tai riidoista ja sovinnosta, ihmeistä, lähetystyöstä ja enkeleistä? Lähde Valtterin matkaan seikkailemaan Raamatun maailmaan!

Titta Sevannon kirjoittama uusi lasten tietokirja Valtteri ja Raamatun salaisuudet (Suomen Lähetysseura) innostaa lapsia tutustumaan Raamattuun eri teemojen kautta, joihin nivoutuu Valtterin tarinat ja yleistietoa.

Opetukset ja tulkinnat ovat yhteiskristillisiä ja tarkoitettu palvelemaan mahdollisimman monessa kontekstissa. Kirja onkin tarkoitettu niin kotien kirjahyllyyn kuin seurakuntien ja yhteisöjen lapsityön lukemistoksi.

”Nykyään ajatellaan usein, että lapsen tulisi saada kasvaa ilman valmista uskonnollisuutta ja että jokainen valitsee aikuisena oman vakaumuksensa. Itse ajattelen, että hengellisyys on kuin kielitaito, se opitaan pala palalta, ja sanavarasto kasvaa iän mukana. Ei kielitaitokaan synny tyhjiössä itsestään vasta sitten, kun ollaan aikuisia. Raamatun tapahtumat lapsentasoisesti kerrottuna jäävät usein pelkiksi kertomuksiksi, jos niitä ei selitetä. Haasteena on kokonaiskonteksti, joka on lapselle laaja ja haastava. Tämän kirjan avulla arkielämän tilanteet ja mahdollisuus poikkileikata Raamatun kokonaisuuteen antavat hengellisen kielitaidon työkaluja, lapsentasoisesti”, Sevanto kertoo motiivistaan kirjoittaa juuri tällainen kirja.

Kirjan 12 lukua voidaan lukea missä tahansa järjestyksessä. Joka luvussa on oma teemansa. Kirjassa on värikäs ja upea Hanna Korkalaisen kuvitus sekä runsaasti Sevannon sepittämiä loruja.

– Hmm. Jos Jumala on kutsunut tuppisuisen Mooseksen, mitättömän Daavidin, vastustelevan Joonan, keskenkasvuisen Samuelin, joukon kalastajia ja ihan tavallisen Mummin ja Vaarin, niin ehkä hän yhden rallikuskinkin saattaa tarvita.

– Jumalan valtakunnan työhön tarvitaan ihan jokaista. Rokkitähtiä, palomiehiä, insinöörejä ja rallikuskeja, kaikkia tarvitaan, Mummi sanoo.

Kustannusalan ammattilainen Titta Sevanto on myös tanssija, koreografi, kääntäjä (MA) ja äiti. Tarinat, tanssiaskeleet ja runot ovat aina olleet Titan elämässä tärkeässä roolissa. Titan ensimmäinen lastenkirja Räyhä (Suomen Lähetysseura) ilmestyi vuonna 2019.

Kirjan julkistamistilaisuus pidetään tiistaina 26.11.2024 klo 17.30 Suomen Lähetysseurassa, Maistraatinportti 2A, 00240 Helsinki. Tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa. Tervetuloa!

Valtteri ja Raamatun salaisuudet -kirja on myynnissä Suomen Lähetysseuran verkkokaupassa, Basaarissa, (34 euroa) sekä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa.

Lisätietoja ja arvostelukappaleet: Kustannustoiminnan koordinaattori Riikka Saarenpää, riikka.saarenpaa@suomenlahetysseura.fi, p. 040 193 1603.