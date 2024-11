Kokoomuksen Valtola: Sote-palveluita ei voi pelastaa pelastamatta taloutta

”Opposition väitteet hallituksen sote-leikkauksista eivät yksiselitteisesti pidä paikkaansa. Vaikka muista menoista joudutaan merkittävästi tinkimään, hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa ensi vuonna 2200 miljoonaa euroa – yhteensä 26,2 miljardiin euroon. Tilanne myös osaltaan todistaa sen, että hallituksen talouspolitiikka on aivan välttämätöntä. Sote-palveluita ei voi pelastaa pelastamatta taloutta”, Valtola aloittaa.

Alla kokonaisuudessaan Kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtola pitämä Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro eduskunnan keskustellessa sotepalveluita käsitellevästä välikysymyksestä. (Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa puhemies

Kun Orpon hallitus aloitti työnsä, Suomi oli EU:n nopeimmin velkaantuva maa. Vuoteen 2040 mennessä yli 85-vuotiaiden määrä maassamme tuplaantuu, samalla kun työikäinen väestö kääntyy laskuun. On jo pitkään ollut selvää, että asioita on tehtävä sote-palveluissa uudella tavalla.

Orpon hallitus on sitoutunut toimiin Suomen talouden saattamiseksi kestävälle pohjalle. Niiden avulla velkaantumiskehitys saadaan vakautettua ja talous käännettyä kasvuun. Hallitus on myös päätöksillään varmistanut, että hyvinvointialueiden tarvitsema rahoitus pystytään turvaamaan. Vaikka muista menoista joudutaan merkittävästi tinkimään, hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa ensi vuonna 2200 miljoonaa euroa – yhteensä 26,2 miljardiin euroon.

Opposition väitteet hallituksen sote-leikkauksista eivät siten yksiselitteisesti pidä paikkaansa. Tilanne myös osaltaan todistaa sen, että hallituksen talouspolitiikka on aivan välttämätöntä. Sote-palveluita ei voi pelastaa pelastamatta taloutta.

Arvoisa puhemies

Sote-uudistuksen tavoitteena oli yhdenvertaisten palveluiden turvaaminen ja kustannusten kasvun hillitseminen. Tätä työtä hyvinvointialueilla nyt tehdään.

Viimeisen vuoden aikana palveluiden saatavuus on tilastojen valossa parantunut. Hyvinvointialueet itse arvioivat pystyvänsä turvaamaan palvelut. Myös akuutti henkilöstöpula on osittain taittunut. Pitkällä aikavälillä henkilöstöstä on kuitenkin pulaa väestökehityksen takia.

Hallitus kääntää kaikki kivet henkilöstöpulan ratkaisemiseksi. Henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta parannetaan Hyvän työn ohjelmalla, alueiden omia kehitysohjelmia ja digitalisaatiota tukemalla sekä norminpurulla. Sen lisäksi olemme lisänneet hoitaja- ja lääkärikoulutuksen aloituspaikkojen määrää.

Myös vuokratyövoiman käyttöön puututaan. Marinin kaudella vuokrabisnes räjähti yli 600 miljoonaan euroon vuodessa. Hallitus työskentelee tämän kehityksen kääntämiseksi yhdessä alueiden kanssa.

Arvoisa puhemies

Niin välikysymyksen tekstissä kuin ajoittain jopa tässä salissa kuullaan puheenvuoroja, jotka antavat rivien välistä ja joskus aika suoraankin ymmärtää, että hallitus tieten tahtoen haluaa romuttaa suomalaisten sote-palvelut. Tämä ei tietenkään pidä paikkansa.

Julkiset sote-palvelut ovat meille kaikille – ihan jokaiselle – välttämättömiä. Itse olen tehnyt pitkän pätkän lääkärinurastani julkisella sektorilla. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa on puolestaan yli kolmenkymmenen sivun verran ratkaisuja soten kehittämiseksi. Alueita ja sote-palveluita koskevia lakeja on tuotu eduskuntaan jo toistakymmentä ja lisää on tulossa. Esimerkiksi kokoomuksen pitkäaikainen tavoite lasten ja nuorten terapiatakuusta on vihdoin toteutumassa ensi vuonna.

Kaikissa sote-välikysymysvastauksissa, pääministerin taannoisessa ilmoituksessa sekä viikoittain kyselytunnilla olemme tässä salissa kertoneet niistä toimista, joita teemme. Ja hyvä niin, sillä kyllä ihmisten tärkeistä palveluista pitääkin puhua.

Hyvä keskusta, te tivaatte tällä välikysymyksellä omalääkärimallista ja vuokratyövoiman käytön hillinnästä, vaikka hallitus jo vie ratkaisuja eteenpäin hallitusohjelman mukaisesti. Esimerkiksi juuri eilen saimme kuulla, miten omalääkärimallia edistetään tämän hallituskauden aikana. Missä ovat omat ratkaisunne?

Arvoisa puhemies

Kokoomuksen mielestä sotesta pitäisi puhua mahdollisuuksien, ei uhkien kautta. Synkkien pilvien maalailu ei auta yhdenkään suomalaisen tilannetta.

Synkistelyn sijaan pitää korjata. Korjataan soteri-rekisteri, jotta tuhannet sote-yrittäjät pääsevät jonoista hoitamaan suomalaisia. Turvataan tutut hoitosuhteet siirtymällä omalääkärimalliin. Toteutetaan lastensuojelulain uudistus, jossa lapsi on keskiössä raportoinnin sijaan. Kehitetään Kela-korvauksia, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus valita oma lääkärinsä. Lisätään teknologiaa sekä karsitaan turhaa paperityötä ja normeja, jotta hoitajien ja lääkärien työ sujuu paremmin.

Nämä ovat arvon keskusta otos niistä keinoista, joilla sote saadaan toimimaan. Suomessa on tulevaisuudessakin vahvat julkiset sote-palvelut, kun keskitymme pelottelun sijaan yhdessä soten kehittämiseen.