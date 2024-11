Epäonnistumisen pelko estää naisia ryhtymästä yrittäjiksi

Miehillä on naisia useammin aikeena perustaa yritys, ja sukupuolten väliset erot ovat merkittäviä. Ilmiö nousee esiin eri ikäryhmien tarkastelussa uudessa Oulun yliopiston tutkimuksessa.

Pelko yritystoiminnan epäonnistumisesta yrityksen perustamisen esteenä on yleisempää naisilla kuin miehillä. Jokaisena tarkasteltuna vuonna 37–57 prosenttia naisista raportoi pelkoa epäonnistumisesta yrittäjänä, kun miehillä vastaava osuus oli 24–38 prosenttia. Epäonnistumisen pelko oli merkittävin uusimmassa aineistossa vuodelta 2021.

”Maailmanlaajuisesti naiset ryhtyvät harvemmin yrittäjiksi tai itsensätyöllistäjiksi kuin miehet. Vaikka naisten yrittäjyyttä on pyritty lisäämään, sukupuolten välinen ero näyttää kaventuvan hyvin hitaasti. Naisten aliedustus yrittäjyydessä viittaa potentiaaliin, joka voisi lisätä talouskasvua ja hyvinvointia. Naisten korkeammalla aktiivisuudella olisi positiivisia vaikutuksia yrityskenttään”, sanoo tutkimusjohtaja Martti Saarela Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.

Miehet raportoivat yleensä suurempaa luottamusta omiin tietoihinsa, taitoihinsa ja kokemukseensa yrityksen perustamisessa. Jokaisena tutkimusvuonna vain noin 30 prosenttia naisista ajatteli, että heillä on tarvittavat taidot yritystoimintaan. Miehillä vastaava osuus oli tutkimusvuodesta riippuen 43–59 prosenttia. Lähes puolet naisista, joilla oli perustamisaikeita, ei uskonut itsellään olevan tarvittavia kykyjä.

”Olisi hyvä, jos esimerkiksi korkeasti koulutetut naiset näkisivät yrittäjyyden entistä useammin uravaihtoehtona. Yrittäjyyskasvatus ja naisyrittäjien johtamien yritystarinoiden kertominen ovat hyviä keinoja kulttuurin muutoksessa”, Saarela sanoo.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Global Entrepreneurship Monitorin (GEM) Suomessa kerättyä dataa ja analysoitiin yrittäjyyteen liittyviä aikomuksia, epäonnistumisen pelkoa sekä koettuja yrittäjyystaitoja eri ikäryhmissä. Tutkimusaineisto on vuosilta 2003, 2009, 2015 ja 2021.

Tieteellinen artikkeli “Gender Gap in Entrepreneurial Potential in Finland and Reflecting Its Underlying Causes” on julkaistu Journal of Northern Studies -lehdessä marraskuussa 2024. Tutkimuksen tekijöinä ovat Martti Saarela, Pauliina Björk, Ossi Kotavaara ja Matti Muhos Kerttu Saalasti Instituutista Oulun yliopistosta sekä Mervi Heikkinen Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta.