Väitös: Luokan ulkopuolella tapahtuva kielenoppiminen osaksi myös vieraan kielen opetusta ja arviointia

Globalisaatio, ihmisten liikkuvuus ja teknologian käyttö ovat tiivis osa nykypäivän kielenoppijan arkea. Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen väitöskirjatutkija Elisa Räsäsen tutkimus tarkastelee sitä, miten kielenopetuksessa voidaan tukea oppijoiden luokan ulkopuolella tapahtuvaa oppimista.

Räsänen toteutti tutkimuksensa yhdysvaltalaisessa yliopistossa, jossa opiskellaan suomea. Hän ohjeisti oppijoita käyttämään suomea haluamissaan tilanteissa luokan ulkopuolella ja kirjoittamaan oppimisestaan portfoliotehtävässä, josta kerättiin tutkimuksen aineisto.

– Opettaessani pohdin sitä, millainen opetus hyödyttäisi opiskelijoitani eniten. Totesin, että ennen kuin voin kunnolla kehittää opetuskäytänteitä, minun on selvitettävä, mitä oppijat kielellä tekevät, Räsänen kertoo.

Teknologia tuo mahdollisuuksia kielen oppimiseen kohdekulttuurin ulkopuolella

Tutkimus osoittaa, että kielenoppijoilla – myös niillä, jotka opiskelevat kieltä kohdekulttuurin ulkopuolella – on useita kielenkäyttömahdollisuuksia. Monet näistä ovat teknologiavälitteisiä. Tutkimus myös haastaa käsitystä vieraan kielen oppimisesta, koska teknologiavälitteisissä ympäristöissä, kuten sosiaalisessa mediassa, seikkaillessaan oppijat voivat päästä toisen kielen oppimisympäristöihin asuinpaikastaan riippumatta.

– Oppijat esimerkiksi keskustelivat puhelimen virtuaaliavustajan kanssa, chattasivat tai katsoivat sarjoja suomeksi, Räsänen kertoo.

Tutkimuksen osallistujat hakeutuivat rohkeasti tilaisuuksiin harjoitella suomen käyttöä vapaa-ajallaan. Heidän aiemmat kokemuksensa kielenoppimisesta ja kiinnostuksensa ohjasivat sitä, millaisiin kielenkäyttötilanteisiin he tarttuivat. Oppijat esiintyivät myös kieliasiantuntijoina ympäröivässä yhteisössään eli kertoivat suomen kielestä tuttavilleen.

Uusia keinoja kielenopetuksen kehittämiseen

Tutkimustulokset antavat näkökulmia kielenopetuksen kehittämiseen. Oppijoita voidaan tukea opetuksella, joka rohkaisee heitä käyttämään kieltä vapaa-ajallaan. Tukea voidaan antaa myös kannustamalla oppijoita tunnistamaan ja lähestymään tuttuja tiloja, kuten sosiaalisen median alustoja, kielenoppimisen tiloina.

– Myös kurssiarvioinnilla on tärkeä rooli: valmius käyttää kieltä luokan ulkopuolella pitäisikin huomioida kielikurssien arvioinnissa, Räsänen toteaa.

FM Elisa Räsäsen soveltavan kielentutkimuksen oppiaineen To the wild and back: Supporting language learners’ agency beyond the classroom tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 30.11.2024 klo 12.00 Agoran Auditorio 3:ssa. Vastaväittäjänä toimii professori Lari Kotilainen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Mia Halonen (Jyväskylän yliopisto). Tilaisuuden kieli on suomi.

Väitöskirja on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/98564

Taustatietoa:

Elisa Räsänen työskentelee suomen kielen ja kirjoitusviestinnän lehtorina Aalto-yliopiston Kielikeskuksessa. Räsäsen tutkimusta ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Jyväskylän yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Finlandia Foundation National ja Kulturfonden.

