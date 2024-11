Pajtim Statovcille Suomi-palkinto tunnustuksena merkittävästä kirjallisesta urasta

Palkintoperustelut:

"Pajtim Statovci on yksi kansainvälisesti menestyneimmistä nykykirjailijoistamme. Tänä syksynä julkaistu neljäs romaani Lehmä synnyttää yöllä jatkaa kehuttujen romaanien sarjaa. Teosten maagiseen realismiin nojaava tyyli yhdistää albanialaista kansanperinnettä ja sotakokemuksia, vähemmistöjen elämää sekä traagisia ihmiskohtaloita. Yhteiskunnallinen ja yleinen yhdistyy yksityiseen. Tunnelma romaaneissa on välillä suorastaan julma ja ahdistava, mutta Statovcilla on ainutlaatuinen kyky punoa näistä aineksista otteessaan pitävä kertomus, jota lukija ei malta päästää käsistään.



Pajtim Statovcin kolme ensimmäistä romaania on käännetty yhteensä 17 kielelle. Hänen kansainvälistä menestystään ovat siivittäneet huippuluokan kääntäjät. Statovcin teokset ovat saaneet lukuisia merkittäviä kansainvälisiä palkintoja ja palkintoehdokkuuksia. Hänen teoksiaan on sovitettu myös näyttämölle."

Suomi-palkinto on arvoltaan 14 250 euroa ja se myönnetään merkittävästä taiteellisesta urasta, huomattavasta taiteellisesta saavutuksesta tai lupaavasta läpimurrosta. Palkintoa on jaettu vuodesta 1993 lähtien, ja tänä vuonna sen sai kahdeksan taiteilijaa ja kulttuuritoimijaa.

