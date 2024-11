Tero Saarisen seuraava teos syntyy Kaija Saariahon musiikkiin – ensi-ilta Holland Festivalilla kesäkuussa

”Suunnittelimme yhteistyöteosta Kaija Saariahon kanssa vuosia”, Tero Saarinen Companyn taiteellinen johtaja, koreografi Tero Saarinen kertoo. ”Keväällä 2023 teoksen musiikillinen kaari päätettiin rakentaa Kaijan toiveesta hänen ensimmäisen näyttämöteoksensa Study for Life (1980) ympärille. Varhaisteoksen pohjana oleva T.S. Eliotin runo The Hollow Men (1925) on moniulotteisessa sodanvastaisuudessaan äärimmäisen ajankohtainen myös sata vuotta julkaisunsa jälkeen.”



Teoksen tulkitsevat Tero Saarinen Companyn kuusi tanssijaa, hollantilaisen Asko|Schönberg ensemblen yhdeksän muusikkoa sekä sopraano Raquel Camarinha. Teoksen skenografiasta vastaavat Fabiana Piccioli ja Sander Loonen sekä pukusuunnittelija Erika Turunen. Tuomas Norvion elektroninen äänisuunnittelu täydentää Saariahon tuotannosta koostuvan teoksen musiikillisen kokonaisuuden.

Holland Festivalin kesäkuisen maailmanensi-illan jälkeen teos nähdään Bregenzer Festspiele -festivaalilla Itävallassa heinäkuussa. Niiden lisäksi teoksen yhteistuotantotahot täydentyvät ensi vuonna julkistettavien kesän 2026 festivaaliesitysten myötä. Teoksen Suomen-ensi-ilta on kevätkaudella 2026.





Klassikkoteos Borrowed Light kiertueelle keväällä 2025

Tero Saarisen Borrowed Light (2004) palaa TSC:n ohjelmistoon 20 vuotta ensi-iltansa jälkeen uudella esiintyjäkokoonpanolla. Lukuisilla merkittävillä näyttämöillä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Oseaniassa kiertänyt teos lukeutuu Tero Saarinen Companyn suurimpiin arvostelu- ja yleisömenestyksiin kautta aikojen.

Radikaalista Shakers-uskonlahkosta inspiraationsa saaneen teoksen musiikista vastaa yhdysvaltalainen The Boston Camerata. Ensi vuonna 70-vuotisjuhlavuottaan viettävää vanhan musiikin kokoonpanoa luotsaa alkuperäismiehityksessäkin laulanut Anne Azéma.

Teoksen uusintaensi-iltasesonki on Tanssin talon Erkko-salissa 21. helmikuuta – 1. maaliskuuta 2025. Sen jälkeen teos nähdään La Filaturessa Ranskan Mulhousessa (8.3.) sekä kesällä Saksassa ja Itävallassa Ludwigsburgin (20.7.) ja Bregenzin (23.–24.7.) festivaaleilla.

Borrowed Light palaa TSC:n ohjelmistoon uudella kokoonpanolla. (Kuva: Jonas Lundqvist)



Tero Saarinen Company uskoo laatuun – ja kurkottaa kasvuun vaikeista ajoista huolimatta

Tero Saarinen Companyssa tapahtuu ensi vuoden alussa merkittävä muutos: aiemmin freelance-kiinnityksiin perustuvaan ryhmään kiinnitetään tanssijoiden ydinryhmä ympärivuotiselle kuukausipalkalle osana käynnistyvää kehityshanketta. Kaikkiaan kuuden kuukausipalkkaisen työntekijän lisäys mahdollistaa ryhmän toimintojen laajentamisen ja kehittämisen lähemmäs ulkomaisia verrokkiryhmiä.

Kuukausipalkalle kiinnitettävien nimet julkaistaan alkuvuodesta. Heidän lisäkseen Tero Saarinen Company työllistää edelleen vuosittain myös suuren joukon produktiokohtaisia tanssijoita ja muita taiteilijoita.

Kehityshankkeen tavoitteena on vahvistaa suurille näyttämöille suunnatun tanssitaiteen tuotanto-olosuhteita ja osaamista Suomessa myös omaa opetustoimintaa kehittämällä. Hanke toteutetaan Jane ja Aatos Erkon säätiön monivuotisella tuella.

”Hanke on tärkeä, koska tanssialan rakenteet ovat Suomessa verrokkimaihin nähden heiveröisiä ja alikehittyneitä”, Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja Iiris Autio sanoo. ”Taiteellisesti kunnianhimoisten produktioiden ja kansainvälisten kumppanuuksien avulla pyrimme parantamaan tanssin toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä, vaikeista ajoista huolimatta.”

Tero Saarinen palkittiin Alfred Kordelinin säätiön palkinnolla (6.11.2024) suomalaisen nykytanssin kehittämisestä ja viemisestä kansainvälisille näyttämöille sekä tien raivaamisesta tanssin seuraaville sukupolville. ”Valtion kulttuuribudjettiin kohdistuvat kohtuuttomat leikkaukset vievät kuitenkin edellytyksiä myös tanssin ja muiden kulttuurisisältöjen vienniltä: mikäli laatuun ei pystytä panostamaan pitkäjänteisesti, vientitulotkin jäävät saamatta”, Autio summaa.

***

Study for Life

Koreografia ja konsepti Tero Saarinen

Musiikki Kaija Saariaho: Study for Life (1980), Petals (1988), Lichtbogen (1986), Attente ja Parfum de l’instant (2002, sarjasta Quatre Instants)

Äänisuunnittelu Tuomas Norvio

Valosuunnittelu Fabiana Piccioli, Sander Loonen

Pukusuunnittelu Erika Turunen

Lavastus Erika Turunen, Fabiana Piccioli, Sander Loonen

Koreografin assistentit Satu Halttunen, Natasha Lommi

Esiintyjät Raquel Camarinha (sopraano), Asko|Schönbergin muusikot (9), Tero Saarinen Companyn tanssijat (6 näyttämöllä) Jenna Broas, Elina Häyrynen, Olli Lautiola, David Scarantino, Anette Toiviainen, Jing-Yi Wang, Oskari Kymäläinen, Mikko Lampinen (varalla), Emmi Pennanen (varalla)

Kesto: 70 minuuttia

Ensi-ilta: 24. kesäkuuta 2025, Holland Festival, Amsterdam

Tuotanto: Tero Saarinen Company yhteistyössä Asko|Schönberg ja Holland Festival, Bregenzer Festspiele sekä 2025 julkistettavat muut yhteistuotantotahot

Esitykset kevätkaudella 2025:

24.–25.6. Muziekgebouw, Holland Festival, Amsterdam, Hollanti

30.–31.7. Werkstattbühne, Bregenzer Festspiele, Bregenz, Itävalta



***

Borrowed Light

Koreografia Tero Saarinen

Alkuperäisen Shaker-musiikin sovitus Joel Cohen

Musiikin johto Anne Azéma

Valosuunnittelu ja lavastus Mikki Kunttu

Pukusuunnittelu Erika Turunen

Äänisuunnittelu Heikki Iso-Ahola

Vastaavat harjoittajat Henrikki Heikkilä, Annika Hyvärinen

Laulu The Boston Camerata (8)

Tanssijat Auri Ahola, Elina Häyrynen, Oskari Kymäläinen, Mikko Lampinen, Natasha Lommi, Emmi Pennanen, David Scarantino, Jing-Yi Wang, Mikko Makkonen (varalla), Minttu Myräkkä (varalla), Anette Toiviainen (varalla)

Kesto: 70 minuuttia

Ensi-ilta: 8. lokakuuta 2004, Octobre en Normandie -festivaali, Le Havre, Ranska

Alkuperäistuotanto: Tero Saarinen Company yhteistyössä Octobre en Normandie, Dansens Hus, Kuopio Tanssii ja Soi -festivaali, sekä Festival Civitanova Danza, Le Volcan – Scène Nationale du Havre, Teatri di Civitanova, Atelier 231 – Pôle régional des Arts de la rue. Tukijat: Euroopan Unionin Kulttuuri 2000 -ohjelma, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion tanssitaidetoimikunta ja Florence Gould Foundation.

Esitykset kevätkaudella 2025:

21.2.–1.3. Tanssin talo, Helsinki

8.3. La Filature, Mulhouse, Ranska

20.7. Ludwigsburger Schlossfestspiele, Ludwigsburg, Saksa

23.–24.7. Werkstattbühne, Bregenzer Festspiele, Bregenz, Itävalta