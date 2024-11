Mila Teräkselle Topelius- ja Johanna Lumpeelle Arvid Lydecken -ehdokkuus!

Mila Teräksen Iso hyppy -nuortenromaani on valittu Topelius-ehdokkaaksi ja Johanna Lumpeen Matka ikimetsän sydämeen -kuvakirja Arvid Lydecken -ehdokkaaksi.

Topelius-palkinto myönnetään korkeatasoiselle nuortenkirjalle ja Arvid Lydecken -palkinto korkeatasoiselle lastenkirjalle. Palkinnot myöntää Suomen lasten- ja nuortenkirjailijat ry. Palkintoraati on valinnut kumpaankin palkintoon ehdokkaaksi viisi kirjaa, ja raadin jäseninä toimivat kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemi, erityisopettaja Helena Siitonen ja kirjailija Petteri Paksuniemi.

Raadin perustelut ehdokkuuksille:

Matka ikimetsän sydämeen: Kettu haluaa lähteä mustikkametsään, mutta mustikat ovat poissa. Osa metsästä on poissa. Mitä hänen metsälleen on tapahtunut? Yhdessä yökkösen kanssa kettu lähtee selvittämään, mistä on kyse. Matka ikimetsän sydämeen on kaunis kertomus luonnon monimuotoisuudesta, kiertokulusta ja korvaamattomuudesta. Se muistuttaa, että pienikin on tärkeää ja luonnossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Tarinan lopussa kettu ja yökkönen huomaavat metsän kasvavan uudelleen, ei samanlaisena mutta jonkinlaisena. Kettu ymmärtää, ettei metsä ole minun vaan meidän, kaikkien yhteinen.

Iso hyppy: 17-vuotias Routa valmistautuu lukion vanhojentansseihin ja huolehtii samalla pikkusiskostaan. Kotona ei ole rahaa eikä aina ruokaakaan, joten sisarusten on oltava kekseliäitä selviytyäkseen isän seuraavaan rahapäivään. Tanssikurssin opettaja Otso houkuttelee Roudan tanssitunnille, mikä tuo ison muutoksen tämän elämään. Tanssi auttaa pakenemaan raskaita ajatuksia, sen voima vapauttaa.

Iso hyppy on raastava, armottoman realistinen kuvaus lapsiperheköyhyydestä ja siitä, kuinka liian nuorena joutuu ottamaan liian ison vastuun. Toiveikkuutta tuovat unelmat ja se, että kaverit eivät hylkää. Routa otetaan mukaan, vaikka tiedetään ettei hänellä ole rahaa. Pienistä asioista voi syntyä toiselle suuri ilo, ja Roudan onneksi erilaisia auttajia löytyy niin tutuista kuin tuntemattomista. Kirja tarjoaa samaistumispintaa sekä nuorille että aikuisille.

Suomen Lasten- ja nuortenkirjailijat ry rahoittaa palkinnot Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Palkintojen arvo on vuosiluvun mukaisesti 2025 euroa, ja ne jaetaan tammikuussa 2025.

Johanna Lumme on kuvataiteilija, kuvittaja ja lastenkirjailija. Visuaalisesti Lumme työskentelee piirtäen ja maalaten paperille ja kankaalle. Kuvakirjoissa hän käsittelee ympäristöaiheita ja kasvutarinoita.

Mila Teräs on kirjoittanut lasten- ja nuortenkirjoja, aikuisten romaaneja sekä oppikirjoja. Teräs on palkittu Kaarina Helakisa -palkinnolla 2023 ja hänen kirjansa ovat olleet mm. Finlandia Junior- ja Topelius-palkintoehdokkaina.

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: anni.gullichsen@otava.fi