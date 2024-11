MediaGuru-verkkokoulutus alkaa: tavoitteena vahvistaa ja sertifioida mediasuunnittelun osaamista Suomessa

MediaGuru-koulutuksen ensimmäinen koulutusmoduuli, TV- ja VideoGuru, on avattu opiskeltavaksi. MediaGuru on markkinointialan ammattilaisille ja alasta kiinnostuneille suunnattu verkkokoulutus.

– Suomessa televisio on merkittävä, vaikuttava ja luotettava media, on tärkeää varmistaa paikallinen osaaminen myös tulevaisuudessa. TV- ja VideoGuru -koulutus on ajankohtainen ja tarpeellinen markkinoinnin ja mainonnan osaamisen lisäys Suomeen, Screenforce Finlandin toiminnanjohtaja Anna Lujanen toteaa.

MediaGurun avulla Suomeen luodaan sertifikaatteja, joilla koulutuksen suorittaneet voivat helposti todentaa osaamisensa työmarkkinoilla. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu nyt aukeavan TV- ja VideoGuru-moduulin lisäksi seuraavat moduulit: Radio- ja AudioGuru, Uutis- ja AikakausmediaGuru, Out of Home -Guru, DigimediaGuru, IntermediaGuru ja VastuullisuusGuru. Ne julkaistaan vaiheittain loppuvuoden 2024 ja alkuvuoden 2025 aikana.

Koulutus on rakennettu yhteistyössä alan huippujen kanssa

Koulutuksia kehitetään tiiviissä yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. MediaGuru-hankkeen ohjausryhmän jäseniä ja samalla keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Aikakausmedia ry, Screenforce Finland, RadioMedia ry, Outdoor Finland – Suomen ulkomainosliitto sekä Media Metrics Finland Oy.

Mediasuunnittelun osaamisen vahvistaminen ja sertifiointi on tunnistettu tärkeäksi myös kansainvälisellä tasolla: MediaGurua osarahoittaa Euroopan unioni (ESR+). Lisätietoa MediaGurusta on Haaga-Helian verkkosivuilla.