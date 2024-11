Vihreiden vaihtoehtobudjetti osoittaa että hallituksen rikkovalle leikkauspolitiikalle on reilumpi vaihtoehto

– Haluamme rakentaa menestyvää Suomea. Se edellyttää, että valtion velkaantuminen on saatava taittumaan ja Suomi saatava kestävän kasvun uralle. Taloutta on mahdollista tasapainottaa vastuullisemmin ja kestävästi ilman, että leikkaamme heiltä, joilla on jo vähiten. Vihreiden vaihtoehdossa sopeutetaan valtion taloutta yhtä paljon kuin hallituksen budjetissa, mutta kestävällä ja reilulla tavalla – ja silti kevennämme työn verotusta hallitusta enemmän, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo.

Vihreiden vaihtoehdossa taloutta uudistetaan vihreällä verouudistuksella, jossa verotuksen painotusta siirretään vahvasti työn verotuksesta haittojen verotukseen.

– Vihreät ei halua jättää velkaa, ei rahallista tai ekologista, tulevien sukupolvien maksettavaksi. Vain uskaltamalla uudistaa talouden rakenteita voimme suojella suomalaista luontoa, torjua ilmastokriisiä sekä vahvistaa taloutta samanaikaisesti. Vihreiden mielestä haitoilla tulee olla hinta ja työn tekemisen aina kannattavaa. Siksi vauhdittaisimme vihreän verouudistuksen, jossa verotetaan kevyemmin työn tekemistä ja ankarammin verotetaan haittoja, kuten saastuttamista ja kuluttamista, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Krista Mikkonen selvittää.

Jos Vihreä eduskuntaryhmä saisi yksin päättää valtion budjetista, se peruisi kaikki hallituksen koulutusleikkaukset.

– Vihreät peruisi hallituksen lyhytnäköiset koulutusleikkaukset ja panostaisimme yhteensä 365 miljoonaa euroa hallitusta enemmän koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Esimerkiksi parantaisimme opiskelijoiden toimeentuloa 170 euroa kuukaudessa verrattuna hallitukseen ja peruisimme hallituksen rajut ammatillisen koulutuksen leikkaukset, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu kertoo.

Vihreiden budjetissa ei leikata lapsilta, nuorilta tai heiltä, joiden tilanne on jo muutenkin haastava.



– Politiikan keskeinen tehtävä on luoda mahdollisuuksia. Vihreät haluaa luoda kaikille suomalaisille mahdollisuuden hyvään ja onnelliseen arkeen nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuuden ei tarvitse olla synkkä. Meille voi käydä myös hyvin, Virta tiivistää.

Tutustu Vihreiden vaihtoehtobudjettiin täällä >>