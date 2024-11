Hyvä vuokranantaja 2024 -palkinto tamperelaiselle Hannu Liitsolalle

Hyvä vuokranantaja -palkinnon saajat valitaan verkossa kerättyjen ehdotusten pohjalta. Palkinto jaetaan vuosittain yksityiselle vuokranantajalle tai vuokranantajille, jotka tuovat mieleen sanat reilu, luotettava, jämpti ja sitoutunut. Voittajasta annetuissa perusteluissa nousevat esiin tänä vuonna muun muassa Liitsolan tarjoama nopea apu vuokralaisille, vuokralaisten toiveiden huomioiminen remonteissa ja muutostöissä sekä vuokralaisten ystävällinen ja huomioiva kohtaaminen. Monen mieltä ovat lämmittäneet esimerkiksi Liitsolan vuokralaisilleen antamat muistamiset jouluisin.

”Hannu Liitsola on malliesimerkki hyvästä vuokranantajasta, jolle vuokranantajuus on palvelutehtävä. Hyvä vuokranantaja huolehtii siitä, että vuokrakodissa kaikki toimii. Myös joustavuus korostuu, ja tätä vuokralaiset arvostavatkin erityisesti yksityisissä vuokranantajissa”, kommentoi Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes.

Suomen Vuokranantajien viime vuonna teettämän kyselyn mukaan vuokralaisten yleisimmät pieniin yksityisiin vuokranantajiin liittyvät ominaisuudet ovat joustavuus vuokralaisia kohtaan tarvittaessa, vuokralaisten hyvä kohtelu sekä asuntojen hyvä sijainti.

”Tänä vuonna palkintoehdokkaiden saamissa perusteluissa keskeinen teema oli hyvän ja avoimen viestinnän merkitys vuokranantajan ja vuokralaisen välillä. Tämä onkin todella tärkeää niin vuokralaisten viihtyvyyden kuin mahdollisten ongelmien ratkomisen näkökulmasta. Usein vaikeissakin asioissa voidaan löytää yhteinen sävel, kun ne otetaan puheeksi ajoissa, ratkaisukeskeisesti ja hyvässä hengessä,” Vuokralaiset VKL:n toiminnanjohtaja Anne Viita toteaa.

”Meille on tärkeää, että vuokralaisemme viihtyvät kodeissaan. Olen helposti tavoitettavissa vuokralaisen valitsemalla välineellä. Reagoin ripeästi vuokralaisten erilaisiin tarpeisiin. Huomioimme remonttien yhteydessä vuokralaistemme toiveita väri-ja materiaalivalinoissa. Tavoitteeni on olla suoraselkäinen, joustava ja mukava vuokranantaja. Vuokranantajuus on asiakaspalvelutyötä”, kertoo vuoden Hyvä vuokranantaja Hannu Liitsola.

Yksityiset vuokranantajat ovat Suomen suurin vuokra-asuntojen tarjoaja. Lähes 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista on yksityisten vuokranantajien tarjoamia. He vuokraavat noin 380 000 asuntoa ympäri Suomen ja niissä asuu reilusti yli puoli miljoonaa ihmistä. Valtaosa yksityisistä vuokranantajista omistaa 1–3 vuokra-asuntoa. Suurimman osan tavoitteena on turvata eläkepäivien toimeentuloa asuntosijoittamisella.

