Vuorentaustan koulun laajennusosan rakennustyöt ovat valmistuneet

Vuorentaustan koulun Tornitien toimipisteen uusi laajennusosa on valmistunut. Oppilaat ja koulun henkilöstö pääsevät pian käyttämään uutta liikuntasalia sekä uusia taide- ja taitoaineiden luokkia.

Laajennusosasta löytyvät tilat musiikille, kuvataiteelle, käsityön pehmeille materiaaleille sekä liikunnalle. Yksi musiikkiopetuksen tiloista voi toimia myös näyttämönä.

– Hieno fiilis! Nyt ensimmäinen virstanpylväs on saavutettu, toteaa rehtori Mari Toivonen.

– Vielä on edessä vanhan puolen saneeraustyöt, jotka alkavat näillä näkyminen kesän 2025 aikana. Lisäksi myöhemmin, todennäköisesti 2026 alkaen, rakennetaan uusi alakoulu vuosiluokille 1–4. Työtä siis vielä riittää mutta on hienoa, että nyt on saatu nämä laajennusosan uudet tilat valmiiksi, Toivonen jatkaa.

Turvallisuus ja työrauha on huomioitu suunnittelussa

– Oppilaitosturvallisuus on ollut keskeinen asia laajennusosan suunnittelussa. Tähän liittyy monia asioita, muun muassa materiaali- ja kalustevalinnat, uusin tekniikka ja siivouksen sekä muun ylläpidon huomioiminen. Myös tilojen esteettömyys ja saavutettavuus on toteutettu hyvin, Mari Toivonen kertoo.

– Tavoitteena on ollut myös tilojen levollisuus ja työrauhan mahdollistaminen. Jokaiselle ryhmälle on omat kotiluokkansa. Lisäksi on pienryhmätiloja. Tilat ovat avaria ja muunneltavia mutta eri toiminnoille löytyy omat paikkansa. Värimaailma uudella puolella on levollinen ja rauhallinen. Akustiikka ja äänieristys on huomioitu erityisesti musiikkitiloissa, Toivonen jatkaa.

Energiatehokas rakennus saadaan käyttöön osin jo loppuvuoden aikana

Laajennusosan rakennustyöt alkoivat elokuussa 2023. Rakennusliike Lapti on toteuttanut tilojen suunnittelun ja rakentamisen. Kaksikerroksisen, laajuudeltaan noin 2080 bruttoneliön laajennusosan toteutus maksoi 6,86 miljoonaa euroa. Rakentaja luovutti valmiin laajennusosan avaimet Ylöjärven kaupungille 15.11.2024.

Uudet tilat otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Liikuntasalissa toiminta alkaa heti. Musiikki-, käsityö- ja kuvataideaineiden tiloihin voidaan siirtyä, kun niihin saadaan vietyä kalusteita vanhalta puolelta. Vuoden 2025 keväällä tiloihin saadaan myös uusia kalusteita käyttöön.

Laajennusosa on toteutettu mahdollisimman energiatehokkaaksi ja se kuuluu A-energialuokkaan. Rakennuksessa käytetään uusiutuvia energialähteitä: se lämpiää puupelleteillä ja katolle on asennettu aurinkopaneelijärjestelmä. Energiatehokkuus on huomioitu myös muun muassa valaistus- ja vedenkäyttöratkaisuissa.

– Energiatehokkuus ja vastuullinen rakentaminen olivat keskeisessä asemassa laajennusosan toteutuksessa. Laajennusosa on toteutettu Rakennustiedon ympäristöluokituksen kriteeristön mukaisesti, mikä on tae muun muassa rakennuksen energiatehokkuuden, kosteudenhallinnan, sisäilman sekä ylläpidon kannalta kestävistä ratkaisuista. Hanketta oli antoisaa toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Ylöjärven kaupungin, laajennusosan tulevien käyttäjien ja rakennuttajakonsultin kanssa. Iso kiitos vielä työmaalle laadukkaasta ja turvallisesta rakentamisesta. Työmaalla työskenneltiin koko hankkeen ajan, 314 työpäivää, ilman yhtään tapaturmaa, kertoo aluejohtaja Tuomo Turkkinen Laptilta.

Uutta vanhan rinnalle

Vuorentaustan koulu toimii kahdessa eri toimipisteessä, yläkoululaiset opiskelevat Tornitiellä ja alakoululaiset Välimäenkujalla. Yläluokkien koulutalo on valmistunut vuonna 1995. Aktiivinen lähes 30 vuoden käyttö näkyy vanhassa koulutalossa ja sille on suunniteltu peruskorjaus vuosille 2025–2027. Nyt valmistuneen laajennusosan myötä oppilaat pääsevät opiskelemaan osan koulupäivistään hienoissa, ajanmukaisissa tiloissa. Laajennusosaan tutustumista ja sen käyttöönottoa odottavat hyvillä mielin niin oppilaat kuin koulun aikuiset.

