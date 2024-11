Lokakuussa Pohjois-Savossa 11 842 työtöntä työnhakijaa

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 31.10.2024 31.10.2024 15:54:26 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,98. Taso on 1 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Lokakuussa muutos on +1 cm, mutta välillä myrskypäivänä heilahti pari senttiä korkeammalla. Kallaveden pinta jatkaa nousua syksyn edetessä. Toistaiseksi lisäjuoksutukset eivät ole käynnissä, mutta saatetaan ottaa käyttöön ennen jäätymistä. Iisalmen reitillä pari viikkoa sitten sattunut rankkasade käänsi vedenpinnat ja virtaamat nousuun, onneksi hieman lievempänä kuin kuukautta aiemmin. Silti Kiuruveden pinta nousi 8 cm yli säännöstelyrajan isosta juoksutuksesta huolimatta. Porovesi pysyi kesäylärajassa ja Onkivesi nousi yhtenä päivänä sentin säännöstelyn ylärajan yli. Pohjois-Savon itäisimpiin säännösteltyihin vesistöihin - Nilsiän reittiin ja Juojärveen sadanta osui selvästi lievemmin. Syvärilläkin virtaama kolminkertaistui, mutta tämä muutos on selvästi vähäisempi kuin Iisalmen reitillä tapahtunut. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 10 cm alle ajankohdan keskimääräi