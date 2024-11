Jenni Karsio jatkaa Talentian puheenjohtajana

Tamperelainen Jenni Karsio on laillistettu sosiaalityöntekijä ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on johtanut Talentiaa viimeiset neljä vuotta suurten mullistusten keskellä koronan koetellessa ja läpi hyvinvointialueille siirtymisen. Karsion aikana Talentia on ollut mukana myös historian suurimmissa työtaistelutoimissa, joiden myötä saatiin 20 vuotta tavoiteltu palkkaohjelma kunta- ja hyvinvointialoille.

– Nyt meillä on edessä mahdollisesti haastavimmat ajat Talentian historiassa. Tällä hetkellä Suomessa ollaan tekemässä valtavaa paradigman muutosta ja hyvinvointivaltion alasajoa. Sen strategia pitää sisällään, ei vain vähäosaisten ihmisten tilanteen merkittävää heikentämistä, vaan myös näitä ihmisiä auttavien ammattikuntien alasajoa. Samaan aikaan kansalaisyhteiskunta pyritään vaientamaan tekemällä järjestötoiminnasta toimintakyvyttömämpää, Jenni Karsio sanoo.

Tulevalla nelivuotiskaudella Karsio tulee luotsaamaan liiton ja ammattikunnan läpi merkittävien lainsäädäntöuudistusten, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölain kokonaisuudistus työstetään ja sosiaalihuolto- ja lastensuojelulaki uudistetaan. Myös neuvottelukeväästä povataan erittäin vaikeaa.

– Maan hallitus on tähän mennessä tehnyt 24 työntekijän asemaa merkittävällä tavalla heikentävää lakimuutosta. Seuraavaksi joulukuussa on edessä vientivetoisen työmarkkinamallin säätäminen lakiin, mikä vie naisvaltaiselta sosiaalialalta mahdollisuuden nousta palkkakuopasta. Palkkaerot alkavat entisestään kasvaa. Samaan aikaan suunnitellaan merkittäviä muutoksia suojelutyöhön, jotka rajaavat alamme työtaistelumahdollisuuksia.

– Talentiassa emme tyydy vallitseviin olosuhteisiin vaan teemme töitä paremman sosiaalialan ja yhteiskunnan eteen. Ihmisarvo, yhdenvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat arvopohjani, joiden perustalta rakennan sosiaalialan korkeakoulutettujen edunvalvontaa ja parempaa yhteiskuntaa. Yksilöllistyvässä maailmassa ammattiliitto on yksi niitä harvoja kollektiivisia toimijoita, joiden olemassaolon tarkoitus perustuu yhdessä tekemiselle ja yhteisten asioiden ja etujen ajamiselle, Karsio tiivistää.

Kokouksessa valittiin lisäksi Talentian liittovaltuuston johtajisto. Valtuuston puheenjohtajaksi liittokokous valitsi Riina Karjalaisen ja valtuuston varapuheenjohtajaksi Terhi Tahvanaisen.

Liittovaltuusto kokoustaa myös huomenna 24.11.2024, jolloin kokouksessa valitaan Talentialle uusi hallitus, päätetään jäsenmaksun määrästä ja linjataan järjestön toiminnan sekä talouden suuntaviivat vuodelle 2025 sekä päätetään neuvottelutavoitteista keväällä käytäviin TES-neuvotteluihin.

Talentian liittokokousviestintää voi viikonlopun aikana seurata Talentian sosiaalisen median kanavissa.

Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat.