Päällekkäisten haasteiden keskellä tarvitaan psykologien osaamista

Psykologien toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen totesi puheessaan liittovaltuustolle. Mielenterveyskriisistä keskustelu on jo arkipäivää, kun päättäjät eri puolilla yrittävät tasapainotella taloudellisia realiteetteja ja mielenterveysongelmien tuottamien miljarditason kustannusten välimaastossa. Psykologit näkevät saman arjessaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla jatkuvana säästöpaineena ja samanaikaisesti kasvavana kysyntänä. Psykologiliiton kannalta myös tulevan kevään neuvottelukierros vallitsevassa taloustilanteessa on keskeinen ja neuvotteluista on mahdollisesti tulossa vaikeat.

Positiivista on, että mielenterveys myös kiinnostaa valtavasti. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja sosiaali- ja terveysministeriöllä on käynnissä kymmenittäin mielenterveyteen linkittyviä hankkeita. Lisäksi hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen myötä käytännössä jokainen hyvinvointialue on pohtinut, miten kehittää palvelujaan ja organisaatiotaan haastavassa tilanteessa.

– Psykologiliitolla ja psykologeilla on tarjota tietoon perustuvia ratkaisuja sekä halu vaikuttaa mielenterveyspalvelujen toimivuuteen, Lipsanen painotti.

Tulevissa alue- ja kuntavaaleissa Psykologiliitto korostaa, että hyvinvointialueilta tulee saada mielenterveyden palveluita helposti yhdellä yhteydenotolla ilman turhia raja-aitoja palvelujen välillä. Tällä hetkellä erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluilla ei käytännössä ole selkää palvelupaikkaa perustasolla ja alueellinen vaihtelu palveluissa on suurta.

Jotta mielenterveyden hoito toimisi tehokkaasti, hyvinvointialueilla tulee ottaa käyttöön hoitomalli, jossa asiakas ohjataan kattavan arvion pohjalta saamaan juuri hänen tarpeisiinsa vastaavaa hoitoa ilman viivettä. Tärkeää on, että ammattilaisen toimivaksi arvioima hoito voidaan aloittaa ilman, että rutiininomaisesti ensin tarjotaan tilanteeseen sopimattomia palveluita. Psykologeilla on asiantuntemusta arvioida ja hoitaa lievempien mielenterveyshäiriöiden lisäksi vaikea-asteisempia ja komplisoituneempia tilanteita, joita kohdataan erikoissairaanhoidon lisäksi perustason palveluissa.

Kunnissa valmistaudutaan suureen muutokseen, kun työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien muodostamille työllisyysalueille. Psykologiliitto muistuttaa, että tuloksellinen työllisyyden edistäminen vaatii osaavaa henkilökuntaa ja psykologien rooli palveluissa on olennainen.

Lipsanen korosti, että psykologien roolia eri palveluissa tulee tarkastella ja selkiyttää. Tavoitteena on saada psykologien vankka osaaminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti hyödynnettyä. Mielenterveyteen vaikuttaa moni asia ja niiden yhteisvaikutus on tärkeää tiedostaa. Samoin mielenterveyden ongelmien juurisyyt ovat kompleksisia ja siksi mielenterveyttä hoitavan on osattava huomioida asiakkaan kokonaistilanne.

– Mielenterveys näkyy yhteiskunnassa hyvinvointina, työkykynä ja esimerkiksi resilienssinä kriisien keskellä. Mielenterveyden vahvistamiseksi psykologien asiantuntemusta tulisikin hyödyntää niin palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa kuin mielenterveyden tukemisessa ja ongelmien ennaltaehkäisyssä, Lipsanen tähdensi.