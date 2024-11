Takaisinveto: Alfredo kiviuunipizzassa (kebab) mahdollisesti metallinpaloja

Pirkanmaan Lidlejä on uudistettu: kaikista myymälöistä löytyy nyt pikakassat 20.11.2024 11:07:37 EET | Tiedote

Syksyn aikana Pirkanmaan Lidlejä on rempattu vauhdilla, ja kaikissa Pirkanmaan 21 Lidl-myymälässä on nykyisin pikakassat. Tuoreimmat asennukset tehtiin Sastamalan, Kangasalan ja Parkanon myymälöihin marraskuussa. Asiakkaiden toivomat pikakassat mahdollistavat entistäkin sujuvamman ja nopeamman kaupassakäynnin. Kassat on asennettu ketterästi yhden yön aikana niin, että myymälöitä ei jouduttu sulkemaan.