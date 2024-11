Attendon tyytyväisyyskyselyiden tulokset parantuneet – tuhannet palautteet kertovat luottamuksen vahvistumisesta

Attendo käynnistää muutosneuvottelut usealla hyvinvointialueella ikäihmisten hoivakodeissa 8.10.2024 09:00:51 EEST | Tiedote

Attendo käynnistää muutosneuvottelut usealla paikkakunnalla ympäri Suomen. Neuvottelut koskevat Attendon ikäihmisten hoivakotien henkilöstöä, ja niiden piirissä on yhteensä noin 1800 työntekijää. Näissä muutosneuvotteluissa vähennystarve on noin 250 henkilötyövuotta. Jo aiemmin Attendo kertoi aloittaneensa muutosneuvottelut Satakunnassa, Pirkanmaalla, Kaunialan sairaalassa sekä muutamassa muussa ikäihmisten hoivan yksikössä. Kaikki nyt ilmoitetut muutosneuvottelut voivat johtaa enintään noin 570 henkilötyövuoden vähentämiseen, ja niiden piirissä on yhteensä noin 2300 attendolaista.