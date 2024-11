Ammattikorkeakouluja pääomitettava

- Ammattikorkeakoulut tarvitsevat kipeästi mahdollisuuden pääomittamiseen, kun korkeakoulujen rahoitusta on leikattu merkittävästi viime vuosina, sanoo puheenjohtaja Jaakko Hyvönen. - Mutta pääomittamisen on oltava tasavertaista ja ehdotettu kaksi miljardia on jaettava tasan korkeakoulusektorin välillä eli miljardi euroa ammattikorkeakouluille. Yliopistoja on pääomitettu merkittävästi jo aiemmin ja sillä sektorilla on pidempi kokemus pääomittamisesta, mikä on huomioitava tässä asetelmassa, huomauttaa Hyvönen.

Yliopistot ovat myös hankkineet omistusta ammattikorkeakouluista ja ovat merkittäviä vallankäyttäjä monessa ammattikorkeakoulussa. On selvitettävä, mikä malli parhaiten palvelee ammattikorkeakouluja pääomituksen toteuttamisessa.

- Yksi vaihtoehto on ammattikorkeakoulujen yhteinen säätiö, jota ammattikorkeakoulut hallinnoisivat. Se puolestaan kohdentaisi sääntöjensä mukaisesti taloudellisen tuen vain ja ainoastaan ammattikorkeakouluille, edunvalvontajohtaja ja Akavan varapuheenjohtaja Ville-Veikko Rantamaula sanoo. - Tällä turvattaisiin myös se, ettei pääomituksen hyödyt valu esimerkiksi ammattikorkeakoulun omistavan yliopiston taskuun, Rantamaula huomauttaa.

- Vaikka pääomittaminen toisi mahdollisuuden lisätuloille, se olisi uusi rahoitusmuoto perusrahoituksen rinnalla, ei sitä korvaava toimi. Jatkossakin tärkeintä on varmistaa korkeakoulutuksen perusrahoituksen määrä tulevaisuudessa huomioiden korkeakoulujen jatkuvasti laajenevan toimenkuvan, Rantamaula summaa.