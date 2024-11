Jere Kallinen vaihtaa Oulun Klubiin

Keskikenttäpelaaja Jere Kallinen siirtyy AC Oulusta HJK:hon 2+1 vuoden mittaisella sopimuksella. 22-vuotias Kallinen on ehtinyt pelata kotikaupungissaan Oulussa yli 80 Veikkausliiga-peliä.

– Jere on ollut nuoresta asti paljon esillä liigatasolla. Nyt meidän odotuksemme on, että hän ottaa seuraavat askeleet eteenpäin. Meillä on myös runsaasti omia nuoria kilpailemassa samoista pelipaikoista, ja kilpailu on muutenkin kovempaa kuin Oulussa, mikä varmasti kehittää Jereä, HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen toteaa.

Oululainen on samoilla linjoilla.

– Tämä tuntuu tässä vaiheessa oikealta stepiltä isompaan ympäristöön. Se varmasti kasvattaa pelaajana ja ihmisenä. Ja täällä kun onnistuu, se avaa mahdollisuuksia vaikka mihin, Kallinen sanoo.

– Viime vuodet olen pelannut enimmäkseen keskikentän pohjalla kutospaikalla. Olen suhteellisen nopea ja pystyn liikkumaan ja puolustamaan laajalla säteellä. Olen myös pallovarma ja varsin monipuolinen, keskikenttämies listaa.

Kallisen tililtä löytyy viisi Pikkuhuuhkajien maaottelua, joista kaksi kisapaikkaan tällä viikolla huipentuneissa EM-karsinnoissa. Uudesta pukukopista löytyy Pikkuhuuhkajien lisäksi yksi hyvinkin tuttu pelikaveri, vuoden Kallista vanhempi Noah Pallas. Kaksikko pelasi Oulussa lähes 40 liigapeliä yhdessä.

– Ensivaikutelma on ollut tosi hyvä, koppi on täynnä mukavia jätkiä. Innolla jo odotan ensimmäistä peliä!

Tervetuloa, "Kalli"!