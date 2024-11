Palveluverkon supistaminen avaa mahdollisuuksia uusille palvelumuodoille

Palveluverkkoon tehtävistä muutoksista on tehty riskien ja vaikuttavuuden arvioinnit. Aiemmin tehtyjen palveluverkon muutosten vaikutuksia on myös seurattu tiiviisti ja niistä otettu oppia nyt tehtäviin toimiin. Muutosten vaikutuksia seurataan viikoittain ja tarvittaessa hidastetaan tahtia.

– Säästöjen ja sulkujen ehdottaminen ja niistä päättäminen eivät ole kenellekään mieluisia tehtäviä. Toivon, että alueemme asiakkaat ymmärtävät niiden välttämättömyyden ja näkevät myös hyödyn niissä ennaltaehkäisevissä palveluissa, kotiin tuotavissa palveluissa ja uudella tavalla tehtävissä palveluissa, joita koko ajan kehitämme ja lisäämme, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Näin aluehallitus päätti palveluverkosta

Palveluverkkomuutos Hallitus päätti Pohjoisen alueen ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkamäärien vähentäminen 2025 että Purmohemmetiä ei suljeta, mutta paikkamäärää vähennetään 6 paikalla ja jää 15 paikkaa.

Pedersheimissä suljetaan 8 paikkaa, osittain henkilöstöpulasta johtuen.

Ostopalvelupaikkoja vähennetään 7 paikalla ehdotettua enemmän, ts. yhteensä 25 paikalla. Keskisen alueen ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkamäärien vähentäminen 2025 lopetetaan keskisellä alueella 8 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikan käytön Tallmovårdcenter-yksikössä, koska AVI ohjeistaa, että huonekoot ovat näissä liian pienet.

muutetaan keskisellä alueella Solhörnan-yksikön 30 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa yhteisölliseksi asumiseksi sekä aloitetaan tämän valmistelut ja toteutus 1.1.2025 lähtien.

vähennetään ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalveluiden käyttöä 21 paikan osalta 1.1.2025 lähtien. Eteläisen alueen ympärivuorokautinen palveluasuminen 2025 vähennetään eteläisellä alueella ympärivuorokautista palveluasumista 36 paikalla.

paikkamäärien vähentämiseksi suljetaan portaittaisesti Pörtehemmet ja Mariakoti. Muutokset palveluverkossa/Sosiaali- ja terveyskeskus Kaskisen lääkäri- ja hoitajavastaanotto yhdistetään Närpiön sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaan. Ajanvarauksellinen vastaanotto jatkossakin Kaskisessa.

Vöyrin hyvinvointiaseman sairaanhoidon vastaanotto keskitetään Oravaisiin ja Vöyrin keskustasta vuokrataan pienemmät tilat lastenneuvolalle ja tietyille ajanvarausvastaanotoille.

Vaasassa Vähänkyrön kaupunginosan hyvinvointiasema ja Laihian sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelut yhdistetään hallinnollisesti samaan yksikköön. Vastaanotto ajanvarauksella, kiirevastaanotto, lastenneuvola ja suun terveydenhuolto toimivat myös Vähässäkyrössä.

Pietarsaaren hoitotarvikejakelun fyysinen toimipiste lakkautetaan ja siirrytään hoitotarvikkeiden toimittamisessa käyttämään Postin tai muuta kuljetuspalvelua asiakasta lähellä olevaan postipalvelupisteeseen Muutokset kuntoutuksen toimialan palveluverkossa Lasten lyhytaikaisen huolenpidon ja ympärivuorokautisen asumisen uudelleen järjestelyn pohjoisella alueella kuntoutuksen toimialan muutokset esityksen mukaisesti

Asumisyksikkö Puistokodin toiminnan muutoksen ja asumisyksikön siirtymisen toisiin tiloihin Vöyrin yleislääketieteen osaston lakkauttaminen Vöyrin yleislääketieteen osasto lakkautetaan viimeistään 31.3.2025. Malmin päivystyksen aukioloaikojen muuttaminen Hallitus päättää jatkaa nykyisillä aukioloajoilla talousarvion 2026 valmisteluun saakka.

Tämän runsaan vuoden aikana hallitus haluaa nähdä yhdessä henkilöstön kanssa tehdyn selvityksen, joka sisältää ostopalveluiden vähennyksen, tiedotuskampanjan koskien 116117 sekä liikkuvien ja digitaalisten palveluiden kehittämisen.

Uusi päätös päivystyksen aukioloajoista tehdään talousarviovalmisteluiden yhteydessä syksyllä 2025 Radiologisen toiminnan keskittäminen kolmeen yksikköön tulevaisuudessa hyvinvointialue ylläpitää radiologista toimintaa ja investoi laitteisiin Vaasassa, Pietarsaaressa ja Närpiössä

Laihian toiminta on jo käytännössä loppunut, eikä sitä aloiteta uudelleen

Vöyrin (Oravainen) ja Maalahden toiminta lopetetaan viimeistään siinä yhteydessä, kun yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2025 alussa

Mustasaaren toiminta jatkuu nykyisen röntgenlaitteen elinajan ja niin kauan kuin omia henkilöstöresursseja on riittävästi.

Toiminta jatkuu Kristiinankaupungissa lyhyemmillä aukioloajoilla niin kauan, kuin omia henkilöstöresursseja on riittävästi. Kristiinankaupungin yleislääketieteen osaston ostopalvelujen käytön lopettaminen Kristiinankaupungin yleislääketieteen osaston ostopalvelut Selkämeren Terveys Oy:ltä lopetetaan viimeistään 31.3.2025.

Hallitus antaa viranhaltijoille tehtäväksi varmistaa kustannusten lasku ja neuvotella yhtiön kanssa ostopalveluiden loppumisesta

päivätoimenpiteille varataan paikkoja vastaanoton yhteydessä Pixneklinikan toiminnan kehittäminen osana päihde- ja riippuvuuspalvelujen kokonaiskehittämistä hyväksyi ehdotuksen Pixneklinikan toiminnan kehittämiseksi osana päihde- ja riippuvuuspalvleujen kokonaiskehittämistä

edellyttää, että toiminnan kehittämisessä varmistetaan palvelun ja hoidon saaminen molempien kieliryhmien osalta asiakkaan omalla äidinkielellä asiakkaiden oikeuksien turvaamiseksi

edellyttää, että ennen kuin lopullinen esitys kehittämistoimenpiteiksi valmistellaan päätöksen tekemistä varten, pyydetään lausunnot kaksikielisiltä hyvinvointialueilta ja Ahvenmaan maakunnalta/kunnilta

Ajatuksia palveluiden tulevaisuudesta

Palveluasuminen ja ikäihmisten palvelut kotiin, sektorijohtaja Heidi Kotanen ja toimialajohtaja Tony Pellfolk

”Tavoitteenamme on lisätä palveluita, joita ikäihmiset saavat omaan kotiinsa sekä vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita, kuten seniorineuvolaa. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja joudutaan vähentämään. Muutosten myötä hoivapaikat jakautuvat tasavertaisemmin alueemme sisällä. Meillä on edelleen enemmän palveluasumispaikkoja verrattuna asukasmäärään kuin muualla Suomessa. Lisäksi väestömme on terveempää, mutta silti harvempi 75 vuotta täyttänyt asuu omassa kodissa. Haluamme mahdollistaa yhä useammalle turvallisen asumisen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Meillä on aiempaa monipuolisempi palvelutarjonta, josta löytyy ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin, eikä kaikille tarvitse tarjota samaa. Kotihoidon tehostaminen, lääkerobotit, etähoiva, yhteisöllinen asuminen, perhehoito ja muut kotiin annettavat palvelut ovat tämän päivän kestäviä ratkaisuja. Näillä palveluilla voimme vastata asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeeseen ja vahvistaa ihmisten toimintakykyä.

Muutokset palvelupaikoissa tehdään hitaasti ja vaiheittain. Asiakkaat, joilla on paikka ympärivuorokautisessa palveluasumisessa eivät jää ilman palveluasumispaikkaa.”

Lääkärin ja hoitajan palvelut hyvinvointiasemilla, sektorijohtaja Erkki Penttinen ja toimialajohtaja Sofia Svartsjö

”Sosiaali- ja terveyskeskusten ja hyvinvointiasemien palveluita tarkistetaan jatkuvasti suhteessa väestön tarpeisiin, henkilöstön saatavuuteen ja talouteen. Myös näissä palveluissa haluamme elää ajassa ja kehittää digitaalista palvelutarjontaa. Digitaaliset palvelut ja etäpalvelut täydentävät jatkossa entistä enemmän kivijalkapalveluitamme ja lisäävät hoidon ja palvelun saatavuutta ja tasa-arvoisuutta. Haluamme silti pitää kiinni lähipalveluverkostamme ja tarjota samoissa tiloissa sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluita.

Nyt tehtävissä muutoksissa yhdistämme Kaskisen hyvinvointiaseman Närpiön sosiaali- ja terveyskeskukseen ja Vähänkyrön hyvinvointiaseman Laihian sosiaali- ja terveyskeskukseen. Kaskisen hyvinvointiasemalla on jatkossakin palvelua ajanvarauksella, mutta Kaskisen kiirevastaanotto siirtyy isompaan toimipisteeseen Närpiöön. Kaskislaisten tuttu henkilökunta jatkaa kaskislaisten asiakkaiden hoitoa, mikä takaa hoidon omalla äidinkielellä ja hoidon jatkuvuuden.

Vähässäkyrössä ei tapahdu suuria muutoksia. Toiminta yhdistetään hallinnollisesti Laihian kanssa. Vähänkyrön henkilöstö osallistuu myös digitaalisen palvelun kehittämiseen.

Vöyrillä etsimme uusia tiloja, joissa voimme jatkaa lastenneuvolan palveluja ja ikäihmisten palveluja ajanvarauksella. Nykyiset tilat ovat liian huonossa kunnossa toiminnalle.”

Hoito-osastojen palvelut, sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström ja toimialajohtaja Christian Palmberg

”Hoito-osastojen paikkojen vähentämisen jälkeen meillä on edelleen noin 200 yleislääketieteen hoito-osastopaikkaa Pohjanmaalla. Osalla hoito-osastoista saa hoitoa akuuttiin sairauteen, kun osa on suuntautunut potilaan arviointiin ja aktivointiin. Olemme laajentaneet kotisairaalan toiminnan koko hyvinvointialueelle, joten monet sellaiset ihmiset, joita aiemmin olisi hoidettu vuodeosastolla, voivat nyt saada hoidon kotiin. Liikkuvasta sairaalasta yhä useammat saavat arvion hoidon tarpeesta kotonaan ja liikkuva sairaala voi myös antaa tiettyä sellaista hoitoa, joka ennen olisi annettu hoito-osastolla tai päivystysvastaanotolla. Vaikka osastohoitoa voidaan antaa eri ikäisille ihmisille, nähdään se osana ikäihmisten palveluiden kokonaisuutta. Hyvinvointialueella olemme monipuolistaneet ikäihmisten palveluiden tarjontaa, mikä osaltaan vähentää tarvetta osastopaikoille.”

Röntgenpalvelut, sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström ja toimialajohtaja Christian Palmberg

”Röntgenpalveluihin on välttämätöntä tehdä muutoksia, koska röntgenhoitajista on pulaa ja osa laitteistamme on saavuttanut elinkaarensa pään. Edessä olisi isoja investointeja uusiin laitteisiin, mikä ei ole kannattavaa, sillä emme voi varmistaa riittävää henkilöstä emmekä sitä, että kalliita laitteita käytettäisiin riittävän paljon suhteessa kustannuksiin. Jatkossa laitteita korjataan tai uusitaan kolmessa toimipisteessä: Närpiössä, Vaasassa ja Pietarsaaressa. Mustasaaressa toiminta jatkuu niin kauan, kuin nykyinen laitteisto toimii ja henkilöstö riittää. Kristiinankaupungissa toiminta jatkuu lyhyemmillä aukioloajoilla, niin kauan, kuin omia henkilöstöresursseja on riittävästi.”