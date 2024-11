Vihreiden varapuheenjohtaja Silja Keränen vastaa kokoomuksen Partaselle: “Löysästi perustellun kritiikin sijaan kannattaisi poimia vaihtoehtobudjetista Suomen kansantaloutta hyödyttäviä ratkaisuja.”

– Vihreiden vaihtoehtobudjetissa panostetaan moniin asiantuntijoiden suosittelemiin keinoihin tuottavuuden vauhdittamiseksi. Ensinnäkin, panostamme koulutukseen ja osaamiseen 365 miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus - eli miljoona euroa enemmän kuin hallitus vuoden jokaisena päivänä. Koulutuspanostukset ovat avainasemassa tuottavuuden kasvattamisessa, Keränen kertoo.

Lisäksi Keränen nostaa esiin vihreiden panostukset maahanmuuttoon ja kotoutumiseen. Näissä kokoomusjohtoinen hallitus tuntuu antavan periksi perussuomalaisille kerta toisensa jälkeen.





– Toiseksi, vauhditamme maahanmuuttoa ja kotoutumista, jotka ovat olennaisessa osassa talouden tuottavuuden kasvattamisessa. Hallitus sen sijaan tyytyy kasaamaan esteitä maahanmuuton eteen. Esimerkiksi hallituksen päätös potkia ihmiset ulos maasta, jos uutta työpaikkaa ei löydy kolmen tai kuuden kuukauden jälkeen, on paitsi inhimillisesti surullista myös talouden tuottavuuden kannalta hölmöä. Miten kansainväliset osaajat haluaisivat tulla Suomeen, kun hallitus jatkuvasti vaikeuttaa heidän elämistään täällä, Keränen kysyy.



Vihreiden vaihtoehtobudjetissa nostetaan jälleen kerran esiin haitalliset tuet, joiden karsimista hallitus ei ole saanut edes aloitettua.

– Viimeiseksi, karsimme ympäristön kannalta haitallisia ja säilyttäviä suoria tukia ja verotukia yli 700 miljoonalla eurolla. Huonosti kohdistetut tuet ovat tuottavuuden kannalta yksi haitallisimmista asioista. Onkin käsittämätöntä, ettei hallitus tartu näihin pyrkiessään tasapainottamaan valtion taloutta, Keränen huomauttaa.





Keränen nostaa myös esiin vihreiden vaihtoehtobudjetin panostukset pienille ja keskisuurille yrityksille.

– Orpon hallituksen lyhytnäköiset veronkorotukset osuvat erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vihreät torppaisi vaihtoehtobudjetissaan alemman arvonlisäverokannan korotuksen, kasvattaisimme vähäisen toiminnan alarajaa 30 000 euroon sekä laskisimme työn verotusta. Lisäksi Vihreät helpottaisi konkurssiin joutuneiden yrittäjien tilannetta. Me muuttaisimme ulosoton kohdentamisjärjestystä sekä helpottaisimme uuden yrityksen perustamista ja toiminnan käynnistämistä konkurssin jälkeisessä ajassa. On koko yhteiskunnan etu, että konkurssin tai ylivelkaantumisen jälkeen yrittäjä pääsisi helpommin jaloilleen nykyistä helpommin, Keränen listaa.

Lopuksi Keränen korostaa vihreän siirtymän merkitystä kestävälle kasvulle Suomessa.

– Maapallon reunaehtojen mukaan eläminen on kaiken taloudellisen toiminnan taustalla ja siksi ekologisen kestävyyskriisin ratkaiseminen on vihreiden vaihtoehtobudjetin ytimessä. Samalla vihreä siirtymä on suuri taloudellinen mahdollisuus, kuten olemme jo tähän mennessä toteutuneissa mittavissa investoinneissa nähneet. Tätä kehitystä on syytä vauhdittaa, ja sitä vihreiden vaihtoehtobudjetti todella tekee, Keränen päättää.