Oma Häme tutkii kotona asuville ikäihmisille sattuneita tulipaloja ja vaaratilanteita

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on aloitettu tutkinta, jossa selvitetään kotona asuville ikäihmisille sattuvia tulipaloja ja niiden riskitekijöitä. Tarve tutkinnalle syntyi pelastuslaitoksen tehtävätilastoista. Tilastoista on nähtävillä, että pelastuslaitos saa yhä useammin hälytystehtävän epäillystä tulipalosta ikäihmisen kotiin. Vuonna 2024 tammi-kesäkuun välillä tarkempaan tarkasteluun otettuja hälytyksiä on kaiken kaikkiaan ollut 32. Kaikki tapaukset eivät ole isoja tulipaloja, vaan mukana myös lievempiä ja vääriäkin hälytyksiä.

Pelastuslaitos selvittää nyt yhteistyössä Oma Hämeen asiakas- ja potilasturvallisuusyksikön kanssa, löytyykö tapauksille jotain yhteisiä tekijöitä tai voitaisiinko tapauksia jollain tavalla ennaltaehkäistä. Tarkoituksena on myös selvittää, onko tapauksissa mukana kotihoidon asiakkaita, ja miten esimerkiksi heidän toimintakykynsä arviointia voisi kehittää.

-Toisin kuin yksittäisten onnettomuuksien tutkinnassa, teematutkinnassa tutkitaan useita samanlaisia tapahtumia, jolloin saadaan parempi käsitys siitä, mitkä ovat oikeasti tärkeitä asioita vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisyssä. Nyt tutkimme ikäihmisten kotona tapahtuvia pelastustoimen tehtäviä, ja tutkintakynnys on hyvin alhainen: katsomme kaikki tehtävät, myös ne, jotka ovat jääneet seurauksiltaan vähäisiksi, kuvailee paloinsinööri Kari Ylönen.

-Tyypillisiä hälytyksiä ovat esimerkiksi levylle unohtunut paistinpannu, joka laukaisee palohälytyksen tai vedenkeittimen asettaminen kuumalle hellalle. Tutkinnan tarkoituksena on kotona asuvien ikäihmisten turvallisuuden parantaminen, hän lisää.

Tutkintaa tehdään sekä pelastuslaitoksen tilastojen ja tietojärjestelmän selosteiden läpikäymisellä että pelastushenkilöstön, sosiaalipuolen ja kotihoidon henkilöstön haastatteluilla.

-Tällaista tutkintaa ei ole käsittääkseni aiemmin tehty edes koko Suomessa, ja nyt hyvinvointialueen myötä se on ensimmäistä kertaa mahdollista tässä laajuudessa ja yhteistyöllä. Aiemmin näistäkin olisi tehty kaksi erillistä tutkintaa: pelastuslaitoksen ja sosiaali- ja terveyspuolen. Mielenkiinnolla odotan tuloksia, että löytyykö sieltä hälytysten taustalta yhtäläisyyksiä ja asioita, joihin voisimme puuttua, Ylönen sanoo.

Tutkimuksen tulokset valmistuvat keväällä 2025. Tutkimuksen perusteella on tarkoitus antaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle suosituksia turvallisuuden parantamiseksi.