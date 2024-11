Muistutuskutsu medialle: Miten houkutteleva Suomi on ulkomaisille osaajille ja yrityksille? 27.11.2024 klo 14:00

Mitkä ovat Suomen vahvuudet ja heikkoudet kansainvälisten osaajien näkökulmasta?

Miten Suomi pysyy houkuttelevana T&K-toiminnan sijaintimaana?

Miten ulkomaiset yritysostot vaikuttavat T&K-toimintaan Suomessa?

Muun muassa näihin kysymyksiin on luvassa vastauksia, kun Etlan tutkimusjohtajat Antti Kauhanen ja Jyrki Ali-Yrkkö esittelevät ”Suomen houkuttelevuus ulkomaisille osaajille ja yrityksille” -hankkeen tuloksia.

Luvassa on lisäksi paneelikeskustelu kahdesta hankkeen keskeisestä teemasta: Miten Suomen houkuttelevuutta voidaan parantaa ja miten varmistetaan, että Suomi on tulevaisuudessakin kansainvälisesti houkutteleva T&K-toiminnan sijaintimaa. Keskustelussa ovat mukana Wärtsilän tuotetiedon elinkaaren hallinnan ja insinööripalvelujen johtaja Shefali Arora, Business Finlandiin kuuluvan Work in Finlandin kehityspäällikkö Joonas Halla, Tekniikan akateemisten innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Mikko Särelä ja Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.

Aika: Keskiviikko 27.11. klo 14–16

Paikka: Auditorio, Arkadiankatu 23, sisäpiha

Tilaisuus järjestetään suomeksi ja paneelikeskustelu käydään englanniksi. Tilaisuutta ei striimata.

Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuuden alustava ohjelma:

14:00 Kahvitarjoilu

14:30 Tilaisuuden avaus / Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju



14:35-14:55 Ulkomaiset osaajat Suomessa / Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen

14:55-15:20 Suomi T&K-toiminnan sijaintimaana / Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö

15:20 Paneelikeskustelu ja yleisökysymykset:

johtaja Shefali Arora, Wärtsilä

kehityspäällikkö Joonas Halla, Business Finland

innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Mikko Särelä, Tekniikan akateemiset

tutkimusjohtaja Antti Kauhanen, Etla

16.00 Tilaisuus päättyy