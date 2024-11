Maanteitä poikki tulvien vuoksi ennätysmäärä Lounais-Suomessa

Alkuviikon runsas vesisade ja lämpimän ilman sulattama lumi on nostanut nostanut vedenkorkeudet Lounais-Suomessa vuoden keskimääräisten tulvahuippujen tuntumaan. Vettä on noussut myös tielle ympäri Satakuntaa ja Varsinais-Suomea, minkä vuoksi ennätysmäärä teitä on suljettu liikenteeltä.

Tulvimisen takia suljetut tiet Satakunnassa:

Tie 12779 Kuivalahdentie, Eurajoki

Tie 12773 välillä Linnain itäinen tienhaara – Linnain läntinen tienhaara, Eurajoki

Tie 12717 välillä Korkeakoski – Palojoki, Huittinen

Tie 12716 Riuttanmaantie, Huittinen

Tie 12719 Huhtaan tie, Huittinen

Tie 12831 Rekikoskentie, Huittinen

Tie 12671 Kodiksamintie, Rauma

Tie 210 välillä Loimaa-Lappi, Rauma

Tulvimisen takia suljetut tiet Varsinais-Suomessa:

Tie 12273 Hakulantie, Lieto

Tie 2250 välillä Tarvasjoki – Pöytyä, Pöytyä

Tie 12463 Pihlavajärventie, Pöytyä

Tie 12430 Järvijoentie, Pöytyä

Tie 12557 Haverintie, Pöytyä

Tie 12558 Kuovilantie, Pöytyä

Tie 12423 Paistanojantie, Nousiainen

Tie 12389 Akkoistentie, Nousiainen

Tie 183 välillä Perniö – Taalintehdas, Kemiönsaari

Tie 12469 Kirkkotie, Loimaa

Tie 12611 Petäjoen tie, Loimaa

Tie 12595 välillä tien 9 liittymä - Mellilä, Loimaa



Tilanteet tien päällä kehittyvät jatkuvasti. Suosittelemme seuraamaan ajankohtaisia tietoja tulvimisen sulkemista teistä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelun kautta.

Miten toimia, jos tulvavesi uhkaa katkaista maantien liikenteen tai vesi nousee tielle?

Maantielle nousseesta tulvavedestä voi ilmoittaa Liikenteen asiakaspalvelun Palauteväylässä. Jos veden nousu uhkaa katkaista maantien liikenteen tai uhkaa maantien varrella olevan kiinteistön rakenteita, ota välittömästi yhteyttä Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (24/7).

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, maanteiden hoidon projektipäälliköt, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600