Aluehallitus hyväksyi hälytysrahojen paikalliset sopimukset ja vammaisten henkilökohtaisen avun hankinnan

Maanantaina koolla ollut aluehallitus aloitti Oma Hämeen ensi vuoden talousarvion käsittelyn. Aluehallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2025 talousarvion lähtökohdat ja jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 2. joulukuuta.

Aluehallitus hyväksyi maanantaina hälytysrahoja ja vuoronvaihtokorvauksia koskevat paikalliset sopimukset. Hälytyskorvausten myöntämisperusteet pelastuslaitoksen, SOTE-sopimuksen ja HYVTES-sopimuksen osalta yhdenmukaistuvat työehtosopimusten periaatteiden kanssa. Sopimukset tulee hyväksyä myös ammattijärjestöjen omissa toimielimissä.

Uusissa sopimuksissa hälytyskorvausten taso ei laske, vaan se säilyy 120 eurossa. Hälytyskorvaukset kuitenkin eriytetään vuoronvaihdoista. Pelastuslaitoksen hälytysrahasopimus säilyy ennallaan. SOTE- ja HYVTES-sopimusten hälytysrahakorvaus säilyy myös 120 euron suuruisena, mutta sen myöntämiskriteerit tarkentuvat ja ovat jatkossa rajatumpia.

Lisäksi Oma Häme käynnistää vuorovaihtokorvauksen pilotoinnin, joka kestää huhtikuulle. Siinä työntekijälle maksetaan 30 euron korvaus vuoromuutoksesta - enintään neljästä muutoksesta per vuorolista, edellyttäen, että muutokset on tehty työnantajan pyynnöstä ja ne oikeuttavat korvaukseen. Pilotin jatkosta päätetään erikseen saatujen kokemusten perusteella.

Oma Häme neuvotteli hälytyskorvauskriteereistä ja korvaustasosta uudelleen, koska lisä- ja ylitöiden sekä hälytyskorvausten kustannuksia piti saada vähennettyä vaikean taloustilanteen vuoksi. Samalla työnantaja halusi edistää henkilöstön jaksamista ja palautumista.

Aluehallitus käsitteli myös vuoden alusta toimintansa aloittavan tukipalveluyhtiön asioita. Oma Hämeen tukipalvelu Oy vastaa hyvinvointialueen ateria- ja ruokapalveluista, laitoshuoltopalveluista sekä kiinteistönhuoltopalveluista. Oma Hämeen tukipalveluissa nyt työskentelevä henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön vanhoina työntekijöinä. Aluehallitus hyväksyi osaltaan liiketoiminnan luovutukseen liittyvän sopimuskokonaisuuden ja reilun 250 000 euron pääomasijoituksen yhtiöön irtaimena omaisuutena. Lisäksi yhtiöön sijoitetaan 200 000 euroa kattamaan yhtiön toiminnan aloituskuluja.

Ryhmärahan käyttöohjeita päivitettiin

Lisäksi aluehallitus käsitteli vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun ja muu kotiin annettavan palvelun hankintaa. Oma Häme on kilpailuttanut toimijoita syksyn aikana dynaamisella hankintatavalla, jonka kautta muodostetaan palveluntuottajista joustava toimittajarekisteri. Hyvinvointialue on jakanut Kanta-Hämeen useisiin maantieteellisiin alueisiin, joihin palveluntuottajat ovat jättäneet tarjouksiaan. Toimittajarekisterissä on kaksi luokkaa, johon palveluntuottajat saivat ilmoittautua.

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan palvelutuottajien valinnat ja etusijajärjestyksen. Listaus löytyy kokouksen esityslistasta (linkki on sivun lopussa). Hankintapäätös ei muodosta sopimussuhdetta, vaan hankinnasta laaditaan erillinen sopimus palvelutuottajien kanssa. Hankinnan sopimuskausi on kaksivuotinen, vuoden 2026 loppuun, sisältäen yhden vuoden option. Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudelle on 30 miljoonaa euroa.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan päivitykset ryhmärahan käyttöä koskeviin ohjeisiin. Aluevaltuustoryhmät saavat hyvinvointialueelta tukea eli ryhmärahaa, jota maksetaan Oma Hämeessä vuosittain 5 000 euroa per valtuutettu. Ryhmärahaa voi käyttää muun muassa toimintakuluihin ja viestintään, ei kuitenkaan vaalikampanjointiin.

Nyt hyväksytyissä ohjeissa on linjattu, että tulevana vaalikeväänä ryhmärahaa ei voida käyttää 60 päivää ennen vaaleja järjestettäviin yleisötilaisuuksiin, niistä viestimiseen tai niiden markkinointiin. Vuoden alusta voimaan tulevissa ohjeissa on täsmennetty ohjeistusta muun muassa ryhmärahan käytön raportoinnista sekä siitä, miten valtuustoryhmän koon muutos vaikuttaa ryhmärahaan.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 2. joulukuuta.

Aluehallituksen 25.11.2025 kokouksen esityslista