Kokoomuksen Heinonen: SDP:n talouspolitiikka on opportunistista kikkailua

”SDP on tämän hallituskauden ajan vastustanut jokaista hallituksen sopeutustoimea. Mikään toimi ei ole SDP:lle käynyt. Nyt vaihtoehtobudjettissaan SDP näyttääkin kuittaavan lähes jokaisen hallituksen työttyömyys- ja sosiaaliturvaan kohdistaman uudistuksen”, Heinonen sanoo.

”SDP:n talouspolitiikka näyttää olevan ainoastaan opportunistista kikkailua. Suomen asioita ei voi hoitaa niin, että puolen vuoden välein linja heittelee sopivan tuulen mukaisesti”, Heinonen lyttää.

SDP on vaihtoehdossaan pyörtänyt myös muita linjauksiaan. SDP on aiemmin vastustanut muun muassa yleisen arvonlisäveron korotusta 25,5 %:iin, mutta vaihtoehtobudjetissaan ei kuitenkaan peruisi korotusta. Samaten vielä keväällä SDP esitti kotitalousvähennyksen supistamista 100 miljoonalla eurolla, nyt taas SDP on esittämässä kotitalousvähennyksen kasvattamista.

”Eihän SDP:n linjasta ota enää mitään tolkkua. Kannatatteko te hallituksen uudistuksia vai ette? SDP:n talouspolitiikka näyttää olevan kuin myrskyssä pyörivä tuuliviiri”, Heinonen penää.

”Kun kaikki SDP:n tällä vaalikaudella ehdottamat paperit ynnätään yhteen, niin on mahdotonta sanoa mikä on SDP:n talouspolitiikan linja. Ainoa looginen johtopäätös on, että Lindtmanin johtamalla SDP:llä ei ole yhtenäistä ja uskottavaa talouspolitiikan linjaa”, Heinonen päättää.