Puntaroiva henkilöstöpaneeli on keusotelaisten uusi vaikuttamisen paikka

Puntaroiva henkilöstöpaneeli järjestetään Keusotessa yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Keusote ja Sitra ovat aiemmin järjestäneet kaksi puntaroivaa asukaspaneelia, joista on saatu paljon hyvää palautetta. Nyt kokeillaan, miten sama konsepti toimii henkilöstön kohdalla.

– Puntaroivassa henkilöstöpaneelissa Keusoten henkilöstö pääsee kertomaan omia näkemyksiään ja vaikuttamaan hyvinvointialueen päätöksentekoon. Osallistuminen lisää ymmärrystä päätettävien asioiden monimutkaisuudesta ja niiden laajoistakin vaikutuksista, kertoo henkilöstöjohtaja Monica Hostio Keusotelta. Talouteen tasapainoa henkilöstön ehdotuksilla

Keusoten ensimmäisessä henkilöstöpaneelissa työntekijät eri palveluista pääsevät tapaamaan toisiaan ja etsimään ratkaisuja hyvinvointialueen talouden tasapainottamiseen.

Keväällä Keusoten yt-neuvotteluiden yhteydessä henkilöstöltä kerättiin kyselyllä ehdotuksia säästö- ja tuottavuustoimenpiteistä. Puntaroivassa henkilöstöpaneelissa osallistujat pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä näistä säästötoimenpiteistä lähdetään viemään eteenpäin ja miten. Panelisteilla on myös mahdollisuus miettiä uusia säästötoimenpiteitä puntaroinnin aikana.

– Noin 40 panelistia tutustuu ensin säästöehdotuksiin erilaisten asiantuntijapuheenvuorojen ja yhteisen keskustelun avulla. Kolmen paneelikerran jälkeen meillä on henkilöstön laatima loppulausuma, joka luovutetaan Keusoten johdolle toimeenpanoa varten, Hostio kertoo.

Aiemmin järjestetyt asukaspaneelit saivat kiitosta erityisesti hyvästä ilmapiiristä ja motivoivista keskustelun ohjaajista. Tavoitteena on saada aikaan turvallinen keskusteluilmapiiri myös henkilöstöpaneelissa.

– Keusotessa on yli 4 000 eri alojen ammattilaista ja vähintään yhtä paljon hyviä näkemyksiä sille, miten saamme hyvinvointialueen taloutta tasapainotettua. Onkin tärkeää, että meillä on nyt näille näkemyksille ja niiden eteenpäin viemiseksi oma foorumi, kiteyttää Hostio.

Kokeilu on osa Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -hanketta. Hankkeella on ollut ensisijaisesti tarkoitus mahdollistaa asukkaiden osallistuminen päätöksenteon valmisteluun uudella tavalla. Henkilöstöpaneeli on jatkokehittelyä asukaspaneeleista.