Disney-klassikoita, musiikkielämyksiä ja suuria ensi-iltoja – Ylen joulu tuo iloa koko perheelle

Luukku kerrallaan aattoa kohti

Joulukalenterissa ratkotaan mysteereitä ja uppoudutaan maagiseen joulumaailmaan. Joulukalenteri: Kiltteyskriisi korvatunturilla ja Hammaskeijun joulukalenteri (Tandfens julkalender) ovat Ylen omaa tuotantoa. Lisäksi nähdään SVT:n Joulukalenteri Snödrömmar.

Joulukalenteri: Kiltteyskriisi Korvatunturilla

1.12. alkaen Yle TV2 ja Yle Areena

Mitä on kiltteys ja saako olla edes pikkuisen tuhma? Uusi Joulukalenteri: Kiltteyskriisi Korvatunturilla on koko perheen tilannekomedia, johon sekoittuu sopivasti jännitystä, rikosmysteeriä ja pakkassäässä leijailevaa ihastusta. Pukin lahjavarasto tulvii paketteja, jotka uhkaavat jäädä jakamatta. Vaikuttaa siltä, että juuri kukaan ei täytä ylikurkkijatonttu Hörön laatiman Suuren Kiltteyskirjan vaatimuksia. Nuorempi tonttu Anisiina uskaltaa haastaa vanhan kirjan ankaria sääntöjä.

Hammaskeijun joulukalenteri

1.12. alkaen Yle Fem ja Yle Areena

Hammaskeijun joulukalenteri (Tandfens julkalender) tarjoaa seikkailun täynnä mysteerejä! Joulukalenteri perustuu BUU-klubbenin Hammaskeiju-sarjaan. Tarinassa kotitonttu on muuttanut Briljantin vintille, ja valitettavasti tonttu ei ole liikkeellä hyvissä aikeissa. Se haluaa kostaa ihmisille, jotka ovat unohtaneet tontun olemassaolon. Briljant saa apua kahdelta lapselta, Julialta ja Miolta, ratkaistakseen arvoituksen ja pelastaakseen joulun.

Säkenöiviä konsertteja

Kaihon karavaanin joulu Vilja Harala / Yle

Joulun hyväntekeväisyyskonsertti: Kaihon karavaanin joulu

24.12. Yle TV1 ja Yle Areena

Kaihon Karavaanin joulukonsertissa kerätään varoja kehittyvien maiden lasten koulutukseen Kirkon Ulkomaanavun tuella. Yhtyeen solistina on Kyösti Mäkimattila ja vierailevana tähtenä BESS. Illan juontavat Anniina Valtonen ja Mikko “Peltsi” Peltola. Konsertissa kuullaan klassikkoja meiltä ja maailmalta viidellä kielellä laulettuna sekä aivan uusia joululauluja. Luvassa on jouluiloa ja hartautta sopivassa suhteessa Kaihon Karavaanin vastustamattomalla otteella.

Elämäni Biisi: Tapaninpäivän erikoisjakso Atte Mäläskä / Yellow Film & Tv Oy / Yle

Elämäni Biisi: Tapaninpäivän erikoisjakso

26.12. Yle TV1 ja Yle Areena

Juhlakauden erikoisjaksossa vieraina nähdään Jarkko Ahola, Ilta, Irina, Kasmir ja Pepe Willberg. Aiempien Elämäni biisi -kausien tähtisolistit pääsevät poikkeuksellisesti nyt itse studion vihreille sohville nauttimaan ainutlaatuisista esityksistä ja jakamaan tarinansa oman elämän biisin takaa.

Loppiaisena 6.1. nähdään Elämäni Biisi: Loppiaisen erikoisjakso, joka on toteutettu yhteistyössä Radion sinfoniaorkesterin kanssa.

Ylen elokuvajoulu

West Side Story Niko Tavernise / 20th Century Studios and TSG Entertainment Finance LLC

Teeman joulunajan elokuvat ja dokumentit

Teeman komeassa jouluelokuvien valikoimassa on sekä isoja tv-ensi-iltoja – Steven Spielbergin uusi West Side Story, Oscar-hirmu Everything Everywhere All At Once, animedraama Belle, kotimainen psykologinen jännitysnäytelmä Villi leikki – että odotettuja jokavuotisia klassikoita kuten Ihmeellinen on elämä ja uudenvuoden Palmut.

Jouluviikolla nähdään seuraavat elokuvat:

24.12. Kuolleet lehdet (7)

Aki Kaurismäen ohjaama kertomus kahden yksinäisen, sattumalta Helsingin yössä toisensa kohtaavan ihmisen (Alma Pöysti ja Jussi Vatanen) yrityksestä löytää elämänsä ensimmäinen, ainoa ja viimeinen rakkaus.

24.12. Nothing Like A Dame

Aateloidut näyttelijät, Britannian kansallisaarteiksikin kutsutut Maggie Smith (1934–2024), Judi Dench, Eileen Atkins ja Joan Plowright muistelevat menneitä, puhuvat elokuvista ja taiteesta – ja hurmaavat kuulijansa.

25.12. Ihmeellinen on elämä (7)

Jokajouluinen klassikko vuodelta 1946 kertoo amerikkalaisesta pikkukaupungista ja itsemurhan partaalle ajautuneesta miehestä, joka saa tilaisuuden nähdä elämänsä uudessa valossa.

25.12. West Side Story (12)

Klassinen musikaali Steven Spielbergin uutena elokuvaversiona kertoo kahden nuorisojengin välisestä sodankäynnistä ja rajat rikkovasta rakkaudesta Manhattanin West Sidella vuonna 1957. Pääosissa: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez ja Rita Moreno.

25.1. Mummola (7)

Moninkertaisesti Jussi-palkittu huomoristinen draama kuvaa niin tavallista suomalaista joulua, ettei sellaista olekaan. Sisarusten viettäessä perhejoulua mummolassa samat vanhat aiheet ja riidat toistuvat vuodesta toiseen. Pääosissa mm. Ria Kataja ja Elina Knihtilä.

26.12. Kuolleiden runoilijoiden seura (12)

Käsikirjoituksestaan Oscarilla palkittu klassikko arvostetusta sisäoppilaitoksesta, jonka uusi, omaperäinen äidinkielen opettaja innostaa oppilaita muuttamaan elämänsä. Pääosissa: Robin Williams, Ethan Hawke ja Robert Sean Leonard. Ohjaaja: Peter Weir.

26.12. Cantores Minores - Näin unta että lauloin (S)

(Suomi 2024) Dokumentti. Maineikkaan kuoron laulajat kasvavat musiikin parissa ja kokevat unohtumattomia hetkiä raikuvien aplodien edessä. Elokuva seuraa poikien maailmaa puolentoista vuoden ajan ja purkaa samallla kuorolauluun liittyviä kliseitä ja ennakkoluuloja. Ohjaus: Minna von Reiche, Tuuli Kuittinen.

27.12. Belle (12)

Ujo teinityttö Suzu löytää rohkeutensa virtuaalimaailmassa, jossa hän esiintyy suosittuna laulajana, Bellenä. Kaunis animaatio yhdistää Kaunotar ja hirviö -tarinaa moderniin teknologiaan tutkien identiteetin ja todellisuuden teemoja. Visuaalisesti häikäisevä ja tunteisiin vetoava seikkailu kaikenikäisille. Ohjaus: Mamoru Hosoda.

27.12. House of Gucci (12)



Uskomaton tositarina italialaisen muoti-imperiumin luoneesta suvusta. Kunnianhimoinen, vaatimattomasta perheestä tuleva Patrizia Reggiani naidaan Guccin perheeseen ja kamppailu perinnöstä käynnistää petosten, rappion ja koston kierteen. Pääosissa mm. Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto ja Salma Hayek. Ohjaaja: Ridley Scott.

27.12. Kikka! (12)

Anna Paavilaisen elokuva Kikka! on musiikkidraama laulaja-viihdetaiteilija Kikasta, ihmisistä hänen ympärillään sekä aikakaudesta, jolloin Suomi oli murroksessa matkalla lamasta kohti nousukautta. Pääosassa Sara Melleri.

28.12. Kino Klassikko: Piukat paikat (12) ja Elokuvan sydämessä -ohjelmat

Billy Wilderin kaikkien aikojen komediaklassikko kertoo kahdesta muusikosta, jotka pukeutuvat naisiksi paetessaan gangstereita. Pääosissa ovat Marilyn Monroe, Jack Lemmon ja Tony Curtis. Kino Klassikossa nähdään lisäksi Elokuvan sydämessä -keskustelu.

Koko perheen elokuvia

Pieni merenneito The Walt Disney Company

25.–27.12. Disneyn klassikkoanimaatiot:

Kaunotar ja Hirviö, Aladdin ja Pieni merenneito

Disneyn rakastetut klassikkoanimaatiot julkaistaan pakettina Yle Areenaan 9.12. ja esitetään peräkkäin joulun pyhinä 25.–27.12. Yle TV2:ssa.

Bobin joulu: Kissa joka toi joulumielen

Julkaistu Areenaan, 20.12. Yle TV2

Risto Räppääjä ja Liukas Lennart

9.12. Areena ja 30.12. Yle TV2

Risto Räppääjä ja Sevillan saituri

9.12. Areena ja 31.12. Yle TV2

Kiljuset

28.12. Areena ja Yle TV2

Asterix ja Obelix: lohikäärmeen valtakunnassa

29.12. Areena ja Yle TV2

Joulurauhaa luonnosta

Eläimet naapureinamme Petri Merta / Videotuotanto Mertavision ky / Yle

Eläimet naapureinamme

16.12. Yle Areena ja 21.12. Yle TV1 klo 18.45

Luontodokumentti kertoo monipuolisesta lajikirjosta, pihapiirin uteliaasta ketusta aina omakotitalon pihassa omenoita mutustelevaan valkohäntäkauriiseen asti. Eri lajeja yhdistää sama asia: uusien urbaanien elinalueiden valloitus ihmisten läheisyydestä ja samalla hivuttautuminen ihmisasutuksen reunamille hyödyntämään uusia ravintomahdollisuuksia. Ohjaus Petri Merta. Tuotanto Mertavision Oy.

Ankarista ankarin

23.12. Yle Areena ja 28.12. Yle TV1 klo 18.45

Petteri Saarion luontodokumentti Suomen luonnon armottomimmasta elinympäristöstä, puuttomista ulkoluodoista. Dokumentissa seurataan luotojen ja ulkomeren luonnon sekä eläinten elämää ja tunnelmia kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina, kesällä ja talvella, tyynellä ja myrskyllä. Tuotanto DocArt Ky.

Lasten jouluriemua

Joulukalenteri: Kiltteyskriisi Korvatunturilla Turkka Korkiamäki / Karu Films Oy / Yle

Joulukalentereiden lisäksi lasten lomapäiviin mahtuu koko perhettä ilahduttavia elokuvia sekä jouluisia jaksoja suosikkisarjoista.

Leikitään Pikku Kakkosta: Joulu

18.12. Yle TV2 ja Yle Areena

Joulun taikaa on ilmassa, kun Leikkikontti parkkeerataan Leikkijoulutorille! Tule mukaan joulun tunnelmaan, laulamaan ja leikkimään Leikkiorkesterin tahtiin. Mukana joulumenossa Nalle, Leikki-Heikki, Tuomo, Susanna, Jaakko, Veera ja Iina.

Joulupukin kuuma linja

24.12. Yle TV2 ja Yle Areena

Jouluaaton jännitystä lieventää tänäkin jouluna itse Joulupukki, joka vastailee lasten soittoihin aamukahdeksasta lähelle puolta päivää. Aattona pukille saapuvien puheluiden välissä nähdään mm. Pipsa Possun joulu, lämminhenkinen animaatio Joulukirje sekä tietysti iki-ihana klassikko Lumiukko.

Yle Galaxi tarjoilee jouluviikolla vähän isommille lapsille mm. elokuvaversion vuonna 2023 julkaistusta joulukalenterista Talvipihan joulu (8.12. Areena ja 24.12 TV2). Lisäksi ohjelmistossa nähdään Tero hoitaa -sarjan jouluspesiaali Tero herää! Nyt on joulu! (Areena 22.12.)

Lastenkuunnelmia joululomille

Mimmit ja Puhuri, Pakkasen poika

8.12. Yle Areena

Musiikkikuunnelma Mimmit ja Puhuri, Pakkasen poika käsittelee ilmastoteemoja hauskan ja jännittävän tarinan siivellä. Tarina kertoo Puhurista (Paavo Kerosuo), jonka on saatava talvi takaisin. Kuunnelmassa seikkailevat myös Jänis Loikkakoipi (Elias Keränen) sekä Myrskytär (Satu Silvo). Musiikista vastaa palkittu Mimmit-lastenmusiikkiyhtye yhdessä Tapiola Sinfoniettan kanssa.

Vesta-Linnea ja aavelapsi

18.12. Yle Areena

Tove Appelgrenin rakastettujen kirjojen sankari kohdataan lastenkuunnelmasarjassa Vesta-Linnea ja aavelapsi. Tarinassa Vesta-Linnea saa uuden ystävän, jota muut eivät tunnu näkevän. Ystävällä on salaisuus, jonka hän haluaa paljastaa Vesta-Linnealle, kunhan vain keksii miten.

Kuunneltavaa glögin ääreen

Riku Rantala: M/S Mystery 4 / Valokuva Jukka Lintinen, grafiikka Heidi Grönroos / Yle

Joululahjavalvojaiset Iiro Rantalan seurassa

23.12. Yle Radio 1 kello 19:02–22:00

Kerro joulun valmisteluun tai oman joulusi tunnelmaan liittyvä tarina suorassa lähetyksessä, ja Iiro muuttaa sen heti musiikiksi. Pianisti Iiro Rantala tunnetaan mainioista improvisaatioistaan. Joulun tunnelmat taipuvat kaikissa mahdollisissa musiikkityyleissä. Puhelinlinja 09 144800 aukeaa puoli tuntia ennen lähetystä eli klo 18:30.

Taiteilijan joulusaarna

24.12. Yle Areena ja Yle Radio 1

Tämän vuoden Taiteilijan joulusaarnassa sukelletaan glitterin ja tyllin maailmaan House Of Disappointments -taidekollektiivin mukana. Suomalaisen club kid -ryhmän tyyli on värikästä ja androgyyniä, jossa jokainen visuaalinen yksityiskohta on mietitty tarkkaan. Ryhmän tarkoituksena on inspiroida pukeutumisellaan sekä herättää huomiota. Heidän mielestään jokainen ansaitsee tulla nähdyksi – oli tyyli sitten hirveä tai upea!

M/S Mystery, S4

27.12. Yle Areena

Kadonneiden nuorten miesten kohtalo ei jätä Riku Rantalaa rauhaan edes Aasiassa. Työkeikallaan Malesiassa hän törmää selittämättömästi kadonneen suomalaisen reppureissaajan tapaukseen. Samaan aikaan M/S Mysteryn vinkkipuhelimeen tulee jatkuvasti uusia vihjeitä Ruotsin-laivoilla kadonneista sekä Steven Seagalin näköisestä laivavartijasta. Kaukomatkailu on pakoa arjesta siinä missä risteilykulttuurikin, ja molempiin liittyy mystisiä katoamisia. Rantalan tutkimuksissa pöydälle nousevat sekä Malesiassa että laivoilla monenlaiset mahdolliset teoriat: onko katoamisten takana onnettomuuksia, sattumanvaraista väkivaltaa, itsetuhoisuutta vai peräti sarjamurhaaja?

Keskusteluja Jarkko Martikaisen kanssa, S2

Yle Areena 25.12. Yle Areena ja 27.12. alkaen Yle Radio 1

Muusikko ja lauluntekijä Jarkko Martikaisen nuoruuden kokemus kihlatun kuolemasta oli niin raju, ettei sille alkuun löytynyt sanoja. Apua löytyi runoudesta. Martikainen sävelsi runon, mutta soitti sen aikanaan vain yhdelle ystävälleen. Vasta nyt kyseinen kappale, Kuolleen vaatteet, saa kantaesityksensä Keskusteluja Jarkko Martikaisen kanssa -sarjan toisen kauden päätösjaksossa. Podcastissa Jarkko Martikainen keskustelee toimittaja Olli Laineen kanssa elämästään ja persoonallisesta tavastaan katsoa maailmaa. Keskustelujen lomassa Martikainen esittää otteita teemaan liittyvistä kappaleistaan.