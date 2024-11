Flamencon uudelleenajattelua Sivuaskel-festivaalilla

Yinka Esi Graves on brittiläinen, jamaikalais-ghanalaiset sukujuuret omaava tanssin tekijä ja flamencotaiteilija. The Disappearing Act on Mardrissa ja Sevillassa kouluttautuneen taiteilijan ensimmäinen sooloproduktio.

Pitkän uran flamencon parissa tehneen Gravesin omat teokset tutkivat flamencon ja afrikkalaisesta diasporasta nousevien nykymuotojen välisiä yhteyksiä. The Disappearing Act -teoksessa tätä tutkimusta hänen kanssaan tekevät tunnettu flamencokitaristi Raúl Cantizano, improvisaation edelläkävijä tässä tyylilajissa; rumpali Donna Thompson, joka lähestyy teosta hip hop- ja jazzvaikutteisten groovien kautta; sekä flamencolaulaja Rosa de Algeciras, joka luo uusia sanoituksia teoksen käsitteiden innoittamana.

Graves hyödyntää teoksessa kokemuksiaan afrokaribialaisena flamencotanssijana sekä niistä nousevia historiallisia ja representaatioon liittyviä kysymyksiä. Yhtenä lähtökohtana teoksessa on 1800-luvulla Pariisissa esiintynyt akrobaatti Olga Brown, jonka Edgar Degas ikuisti maalaukseensa Miss La La at the Fernando Circus.

Tanssia, flamencoon pohjautuvaa elävää musiikkia, tekstiä ja live-videota sisältävä teos näyttäytyy kokeellisena flamencoteoksena, joka on muodoltaan uudelleen kuviteltu ghanalainen Concert Party -teatteriesitys.

Yinka Esi Graves opiskeli Amor de Dios -tanssikoulussa Madridissa ja myöhemmin Sevillassa sellaisten taiteilijoiden kuten La Lupi, Andrés Marín, Yolanda Heredia ja Juana Amaya johdolla. Flamencotanssijana hän on työskennellyt useiden maineikkaiden taiteilijoiden teoksissa, esimerkkeinä Remedios Amaya ja Concha Buika. Gravesin viimeaikaiset työt tanssintekijöiden ja -ajattelijoiden Nora Chipaumiren ja Dr Ama Wrayn kanssa ovat auttaneet häntä määrittelemään entistä tarkemmin omaa työtään, joka ulottuu näyttämöteoksista paikkasidonnaisiin teoksiin, sekä sooloartistina että yhteistekijänä.

The Disappearing Act -teos on luotu residensseissä Iso-Britanniassa, Espanjassa ja Ranskassa. Se sai ensi-iltansa vuonna 2023 Nîmesin Flamencofestivaalilla. Ensi-iltansa jälkeen teos on kiertänyt useilla festivaaleilla, muun muassa El Grec, La Batie, FIT de Cadiz, Albuquerque Flamenco Festival, Tanz Im August ja Festival d’Avignon.

Sivuaskel-festivaali 2025, ohjelma Tanssin talossa

Yinka Esi Graves: The Disappearing Act, Tanssin talo / Pannuhalli, pe–la 31.1.–1.2..

Trajal Harrell / Zürich Danse Ensemble: The Köln Concert. Tanssin talo / Erkko-sali, la 1.2.

Marianna Henriksson, Anna Mustonen: Sfäärit (kantaesitys), Tanssin talo / Pannuhalli, to–la 6.2.–8.2.

Sivuaskelen esitysohjelmiston kolmas osa julkaistaan 9. joulukuuta, yhdessä Zodiakin kevään kausiohjelmiston kanssa.

