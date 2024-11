Suomen vastuullisin tuote -kilpailun voitot menivät kierrätyskeskukselle, turvajalkineille ja kalamakkaralle

Kategorioiden voittajat, yleisön valinta ja kunniamaininnan saaja kukitettiin voittajien julkistustilaisuudessa Helsingissä 27.11.2024.

Huomio kiertotalouteen, hävikin ja jätteen vähentämiseen sekä vastuullisen teollisuuden panostuksiin

Tänä vuonna finaaliehdokkaiden valinnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota kiertotalouteen, jätteen vähentämiseen sekä työllistävään vaikutukseen. Ruoka & juoma-kategorian valinnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota lisäksi kotimaisen elintarviketuotannon luomaan ruokaturvaan sekä hävikkiä ja energiatehokkuutta parantaviin elintarviketeollisuuden prosesseihin.

Koti & vapaa-aika -kategoriassa voiton vei Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus ja sen Second hand -myymälät ja verkkokauppa. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kuluttajille suunnatut myymälät ovat kiertotalouden edelläkävijöitä. Kierrätyskeskus on luonut kaikenlaisia kuluttajia varten suunnatun positiivisen ostoskokemuksen, jossa palvelumuotoilulla on luotu aito ja hyväksytty vaihtoehto uuden tuotteen ostamiselle. Kierrätyskeskus tukee lisäksi vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä ja harjoittaa kiertotaloutta myös korjaus- ja kunnostustoiminnan kautta.

“On hienoa, että raadin mietelmässä nostettiin esiin myös tekemämme työllistämistyö. On tähdellistä sekä meille mutta myös koko yhteiskunnallisten yritysten osalta, että työllistämistyön arvo nähdään ympäristötyön rinnalla tasa-arvoisena alueena,” kommentoi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen viestintäpäällikkö Eeva Louko.

Pukeutuminen & hyvinvointi -kategoriassa voittaja onSievin Racer Ecotech S3L turvajalkineet. Suomessa valmistetut laadukkaat jalkineet on suunniteltu pitkäikäiseksi ja kovaa käyttöä kestäviksi. Erityisen erottuvaksi ne tekee merkittävä kierrätysmateriaalien käyttö valmistuksessa. Racer Ecotech S3L on esimerkki siitä, että korkea laatu, pitkäikäisyys ja kierrätysmateriaalien käyttö raaka-aineena voidaan yhdistää. Jalkineet myös valmistetaan energiatehokkaasti hyödyntäen esimerkiksi lämmön talteenottoa ja kaukokylmää tuotantotiloissa.

“Vastuullisuus on tärkeä osa toimintaamme ja voiton avulla voimme inspiroida henkilökuntaa kehittämään prosesseja entistä vastuullisempaan suuntaan sekä sitouttaa henkilökuntaa vastuullisuustavoitteisiin,” Sievin Laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Oona Sikkilä kertoo. “Sievi jatkaa tuotteidensa sekä yrityksen hiilijalanjäljen laskentaa ja luomme parhaillaan tiekarttaa oman toiminnan hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Olemme myös sitoutuneet julkisesti jatkamaan vastuullisuuden kehittämistä.”

Ruoka & juoma -kategorian voitti Valmistuttaja Norron ja valmistaja PMN-Chipsters Ahvenanmaan Bockwurst Kalawursti. Kotimaista luonnonkalaa ja elintarviketuotannon sivuvirtakalaa hyödyntävä Kalawursti on vaihtoehto perinteisille grilliherkuille. Särkikalastus vähentää merkittävästi Suomen luonnonvesien rehevöitymistä ja antaa suomalaisille kalastajille mahdollisuuden hyötyä perinteisesti roskakalana ajateltujen kalojen nostamisesta myös ihmisravinnoksi. Tuote on hyvä ja helppo vaihtoehto ulkomaisille kaloille, kuten tonnikalalle.

“Voitto merkitsee paljon!” kertoo Norron Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Roy Norro. “Se on tunnustus siitä työstä, jota on tehty jo kauan ja muistutus siitä, miksi tätä työtä suomalaisen kalankäytön puolesta tehdään. Voitto on samalla viesti elintarvikealalle ja kuluttajille siitä, mihin suuntaan pitäisi mennä. Emme voi ikuisesti jatkaa, kuten viime vuosikymmenet on tehty - asioiden on pakko muuttua tai vastassa on ruokajärjestelmän suhteen vielä ikävämpiä ratkaisuja.”

Suomen vastuullisin tuote -kilpailuun kuului myös Yleisön suosikki -kategoria, jossa voiton vei Ruukin Kehräämön alpakkavaatteet. Alpakkavaatteet on tehty kestämään aikaa ja käyttöä ja niiden valmistuksessa hävikin minimointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Tuotteita ei värjätä, jolloin valmistuksessa ei vaadita kemikaaleja eikä värjäyksen vedenkäyttöä. Vaatteilla on elinikäinen takuu ja tarjolla on myös vaatteiden huoltopalvelu.

“Voitto on meille suuri tunnustus ja osoitus siitä, että työmme vastuullisuuden eteen kantaa hedelmää,” kertoo Sini Honkala Ruukin Kehräämöstä. “Se antaa meille lisämotivaatiota jatkaa kehitystyötä ja vahvistaa uskoamme siihen, että kestävän kehityksen mukaiset arvot ovat myös liiketoiminnan kannalta oikea suunta.”

Suomen vastuullisin tuote -kilpailun kunniamaininnan sai Suomen luonnonmaalien Auro 331 Savimaali. Monikäyttöinen ja hyvin säilyvä maali on valmistettu 100 % orgaanisista raaka-aineista, se on kokonaan biohajoava ja voidaan kompostoida. Hengittävillä ja myrkyttömillä maaleilla voidaan tehdä tervellisempiä ja kestävämpiä rakennuskantoja, jotka kestävät pitkään ja ovat helpommin uusiokäytettävissä. Myös maalin raaka-aineiden tuotantoon on kiinnitetty huomiota, jolloin tuotteen kestävyyttä on mietitty aidosti kehdosta hautaan.

Suomen vastuullisin tuote -kilpailu

Suomen vastuullisin tuote -kilpailun järjestää suomalainen vastuullisuusteknologiayritys Infine kumppaninaan JCDecaux. Kilpailun tavoitteena on nostaa parrasvaloihin kestävää elämäntapaa tukevia tuotteita ja palveluita. Kilpailu kirittää ja tukee valmistajia vastuullisempien tuoteiden ja valmistusmenetelmien kehittäimissä. Kilpailun finalistit ja voittajat valitsee riippumaton Vastuullisuuspaneeli, ja kilpailuun kuuluu myös yleisöäänestyskategoria.

Suomen vastuullisin tuote on arvioitu tarkastelemalla kokonaisvaltaisesti tuotteen vastuullisuusominaisuuksia. Arvioinnissa on otettu huomioon muun muassa ilmastonmuutos, ympäristöjalanjälki, ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, kotimaisuusaste ja lähituotanto sekä liiketoimintaetiikka. Lisäksi vastuullisuutta tarkastellaan suhteessa markkinoilla olevaan tuotetarjontaan.

Osallistuvien tuotteiden valmistajat saavat tuotteistaan Infinen ja Vastuullisuuspanelin syvälliset ja tieteeseen perustuvat vastuullisuusarviot sekä näkyvyyttä Ostavastuullisesti.fi-sivuston kautta. Voittajatuotteet myös palkitaan Infinen yhteistyökumppanin JCDecaux’n tarjoamalla ulkomainosnäkyvyydellä, jonka arvo on 50 000 €.

Suomen vastuullisimman tuotteen valitsi Vastuullisuuspaneeli, johon kuuluu Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme, Syken Ilmastoratkaisut-yksikön johtaja ja Kansallisen ilmastopaneelin jäsen professori Jyri Seppälä, Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani ja soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen, BIOS-tutkimusyksikön tutkija Antti Majava sekä Sitran Kestävä arki -projektin johtaja Markus Terho. Asiantuntijapaneelin tuotetarkastelua tuki Infinen tuottamat tuotteiden vastuullisuusarvioinnit.