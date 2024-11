Suomi saavutti kansainväliset hiv-tavoitteet – stigma yhä esteenä palveluiden saamiselle

Alle kolmannes pohjoismaalaisista tietää, että lääkitty hiv ei tartu

Äskettäin julkaistun tutkimuksen[1] mukaan vain 28 % pohjoismaalaisista tietää, että lääkitty hiv ei tartu. Samassa tutkimuksessa osoitettiin, että väärinkäsitykset hivin tartuntatavoista, hiv-hoidon vaikutuksista ja suhtautumisessa hiv-positiivisiin ovat yleisiä.

ECDC:n tuoreen raportin[2] mukaan myös terveydenhuollon työntekijöiden tiedot hivin tarttumisesta ja ehkäisystä ovat huolestuttavan puutteellisia. Tiedon puute näkyy hoitotilanteissa ennakkoluuloisina asenteina ja syrjivinä käytäntöinä.

”Hiv-tiedot sekä terveydenhuollossa että yleisväestössä ovat valitettavan heikolla tasolla. Yhteiskunta on jämähtänyt tilaan, jossa yksillä on todella ajantasaiset tiedot hivistä, ja toisilla käsitykset vastaavat vuosikymmeniä vanhoja tietoja”, kertoo Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja Sini Pasanen.

Tutkimustuloksista laajemmin Positiiviset ry:n Maailman aids-päivän erikoisjulkaisussa.

Maailman aids-päivän tatuointitapahtuma syrjintää vastaan

Tatuointitaiteilija ja aktivisti Scarlet järjestää yhteistyössä Hivpointin ja Positiiviset ry:n kanssa Maailman aids-päivän tatuointitapahtuman Blue Punk Tattoo -studiossa Helsingin Hakaniemessä su 1.12. klo 11-18.

Studioon voi tulla ottamaan tatuoinnin ilman ajanvarausta, ja valikoimista löytyy erilaisia Maailman aids-päivän teematatuointeja. Tapahtumalla otetaan kantaa niin tatuointitoimialalla kuin muissakin yhteyksissä tapahtuvaa hiv-positiivisiin kohdistuvaa syrjintää vastaan.

”Olin aivan ihmeissäni, kun huomasin tatuointistudioiden nettisivuilla lukevan, että he kieltäytyvät tatuoimasta hiv-positiivisia. Se on syrjintää!”, painottaa Scarlet.

Oodissa tarinoita hivin kanssa elämisestä

Maailman aids-päivänä 1.12. klo. 16 Helsingin keskustakirjasto Oodissa kuullaan tarinoita hivin kanssa elämisestä. Tarinatuokion päätteeksi esiintyy Helsingin gay-kuoro Out’n’loud. Kaikille avoin, maksuton tapahtuma.

Lähteet:

[1] Moseholm E, Brännström J, Kivelä P, Collins P, Miglar A, Hammer J, Vuorte J, von Stockenström, S. Public Knowledge and Attitudes on HIV/AIDS in the U=U Era: Insights from a Nordic Survey Study. P2. Nordic HIV & Virology Conference 2024.

[2] European Centre for Disease Prevention and Control. HIV stigma in the healthcare setting. Monitoring implementation of the Dublin Declaration on partnership to fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia. Stockholm: ECDC; 2024.