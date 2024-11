EU-budjetti 2025: lisävahvistusta olennaisille EU-ohjelmille

Puhemies Metsola allekirjoitti talousarviolain parlamentin hyväksyttyä sen

Keskeisiin ohjelmiin lisätty 230 miljoonaa euroa verrattuna komission esitykseen

Vuoden 2025 budjetin maksusitoumukset ovat yhteensä 199,44 miljardia euroa ja maksut yhteensä 155,21 miljardia euroa

Budjetti 6 % suurempi kuin edellisvuonna - 10 miljardin euron lisäys

Mepit hyväksyivät keskiviikkona äänin 418 puolesta, 185 vastaan ja 67 tyhjää vuoden 2025 EU-budjetin, josta sovittiin 16.11.2024 päättyneissä budjettineuvotteluissa jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa. Neuvotteluissa parlamentti varmisti, että vuoden 2025 EU-budjetilla voidaan vaikuttaa positiivisesti ihmisten elämään ja vastata ajankohtaisiin haasteisiin.



Ensimmäinen vuosibudjetti pitkäaikaisen rahoituskehyksen uudistuksen jälkeen



Helmikuussa 2024 parlamentti ja neuvosto pääsivät sopuun EU:n monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksesta, johon sisältyy lisäpanostuksia tärkeimpiin prioriteetteihin, kuten Ukraina-tukeen Tämä lisätuki saatiin säilytettyä vuoden 2025 EU-budjetissa. Samalla päästin sopuun EU:n elpymisvälineen takaisinmaksukulujen hallinnasta niin, että samalla varmistetaan riittävät määrärahat Erasmus+:n ja tutkimuksen kaltaisille hankkeille.



Lisää varoja tärkeimpiin EU-ohjelmiin



Parlamentti varmisti, että vuoden 2025 budjettiin lisätään 230,7 miljoonaa euroa verrattuna komission alkuperäiseen esitykseen. Lisämäärärahoilla halutaan varmistaa, että keskeiset EU-ohjelmat voivat jatkossakin parantaa kilpailukykyä ja vastata haasteisiin mm. tutkimuksen ja innovaatioiden, terveyden, koulutuksen, nuorten viljelijöiden, sosiaaliturvan koordinoinnin, kriisivalmiuden, ilmastonmuutoksen, humanitaarisen avun, sotilaallisen liikkuvuuden ja rajaturvallisuuden osalta. Aiempien säästöjen vuoksi vuoden 2025 budjettiin saadaan myös mm. 422 miljoonan lisämäärärahat Erasmus+:aan ja 20 miljoonan lisämäärärahat Horisontti Eurooppaan.

Lue lisää sovusta. Neuvosto hyväksyi sen osaltaan 25.11.



Kommentit



Budjettivaliokunnan puheenjohtaja Johan Van Overtveldt (ECR, Belgia) sanoi: ”Tämä budjetti vastaa olennaisiin haasteisiin, kuten Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa, muuttoliikepaineisiin, Lähi-idän pahenevaan kriisiin, luonnonkatastrofien vaikutuksiin sekä tärkeänä elementtinä kansantalouksien kilpailukykyyn. Näin varmistamme, että EU voi vastata tehokkaasti todellisiin haasteisiin.” (Katso koko täysistuntopuhe)

Esittelijä Victor Negrescu - EU:n yleisen talousarvion pääluokka III – komissio (S&D, Romania) sanoi: ”Vuoden 2025 EU-budjetti tulee olemaan lähes 200 miljardin euron suuruinen eli 6 % suurempi kuin edellisvuonna. Tämä 10 miljardin lisäys mahdollistaa eurooppalaisten tarpeisiin vastaamisen samalla, kun maksamme elpymispakettia takaisin ilman leikkauksia tärkeisiin ohjelmiin. Hyväksymällä ensi vuoden budjetin annamme EU-kansalaisille vahvan viestin, että vaikeasta poliittisesta ja taloustilanteesta huolimatta EU:lla on tarvittavat resurssit toimiin, joilla vastataan ihmisten tarpeisiin. (Katso koko täysistuntopuhe)

Muiden osioiden esittelijä Niclas Herbst (EPP, Saksa) sanoi: ”Vuoden 2025 EU-budjetti on tulevaisuuteen katsova saavutus vuosien 2021-2027 monivuotisen rahoituskehyksen loppupuolelle. Onnistuimme puolustamaan parlamentille tärkeitä osa-alueita, esimerkiksi kyberturvallisuustoimia ja tekoälyn käytön edistämistä EU-instituutioissa. Tämä yhteisymmärrys on todiste vastuustamme ja sitoumuksestamme kansalaisia kohtaan.” (Katso koko täysistuntopuhe)



Taustaa



EU:n talousarvion varoista yli 90 prosenttia menee toimiin , jotka tukevat kansalaisia, alueita, viljelijöitä, tutkijoita, opiskelijoita, kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä sekä EU-maissa että niiden ulkopuolella,. Toisin kuin kansalliset talousarviot, EU:n talousarvio on tarkoitettu ensisijaisesti investointeihin kasvun luomiseksi kaikkialla Euroopan unionissa. Kun huomioidaan EU:n yhteenlaskettu 450 miljoonan väkiluku, EU:n vuotuinen talousarvio on suhteellisen pieni – keskimäärin 160–180 miljardia euroa vuodessa vuosina 2021–2027. Tämä on verrattavissa Tanskan (5,6 miljoonaa ihmistä) kansalliseen talousarvioon, ja se on noin 30 prosenttia pienempi kuin Puolan (38 miljoonaa ihmistä) talousarvio. (Lähde: Euroopan komissio)

Lisätietoa