Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankaisesta rakennusneuvos

Esa Kankainen on tehnyt vaikuttavan ja pitkän uran asuntorakentamisen ja kiinteistökehityksen tehtävissä. Hän on toiminut vuodesta 2011 alkaen Asuntosäätiön toimitusjohtajana. Asuntosäätiössä Kankainen on pitkäjänteisesti edistänyt kohtuuhintaisen rakentamisen kehittämistä, suunnittelua ja toteutusta. Hän on myös aktiivisesti toiminut kohtuuhintaisen asumisen yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa.

Kankaisen monipuolinen kokemus rakennus- ja kiinteistöalan eri tehtävistä sekä kyky hallita laajoja kokonaisuuksia ovat olleet keskeistä hänen työnsä tuloksellisuudelle. Hänen ammatillinen sitoutumisensa sekä eettinen ja yhteistyöhakuinen toimintatapansa ovat tehneet hänestä arvostetun ja kunnioitetun vaikuttajan alalla. Kankainen on laajasti arvostettu ja pidetty johtaja, jolla on vankkumaton ammatillinen tausta ja näkemys alan kehityksestä.

”On suuri kunnia saada rakennusneuvoksen arvonimi, ja olen erittäin kiitollinen saamastani tunnustuksesta. Olen koko urani työskennellyt rakentamisen koko elinkaaren parissa aina hankekehittämisestä valmiisiin asuntoihin ja elinympäristöihin sekä lopulta ihmisten arjen asumiseen. Saamani tunnustus kannustaa minua jatkamaan työtäni asumisen kehittämisen parissa. Kohtuuhintaisen rakentamisen ja asumisen edellytysten säilyttäminen yhteiskunnassamme on juuri nyt erityisen tärkeää. Suomessa tarvitaan jatkossakin monipuolista ja kohtuuhintaista asuntotarjontaa, ” sanoo Esa Kankainen.