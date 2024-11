Palkansaajien ansiot nousivat viime vuonna yli 4 prosenttia

Työikäisten omaishoitajien määrä on kasvanut – työmarkkina-asema heikompi kuin muulla väestöllä 27.11.2024 07:30:00 EET | Tiedote

Työikäisten omaishoitajien määrä on kasvanut noin 60 prosenttia vuosina 2005–2023. Omaishoitajien työuria ja ansioita on tutkittu ensimmäistä kertaa kattavasti. Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksen mukaan he ovat heikommassa työmarkkina-asemassa kuin muu väestö jo ennen omaishoidon virallista alkua.