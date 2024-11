STTK tarjoaa tuhannelle jäsenelleen tekoälykoulutusta: Työntekijöiden tekoälylukutaito avaintekijä tuottavuuden kasvattamisessa

STTK:n tarjoaa jäsenliittojensa jäsenille tekoälykoulutusta yhteistyössä Google.org AI Opportunity Fundin kanssa. Tavoite on parantaa työntekijöiden valmiuksia ja ymmärrystä tekoälystä, jotta he voivat hyödyntää sitä työssään. STTK toivoo koulutukseen mahdollisimman laajaa joukkoa eri elämänalueilta, työpaikoilta ja taustoista.

Tekoälyn nopea kehitys luo suuria mahdollisuuksia työn, työprosessien ja tuottavuuden kehittämiseen. Täyden potentiaalin saavuttaminen edellyttää tekoälyn nykyistä monipuolisempaa hyödyntämistä eri tehtävissä.

- Generatiivinen tekoäly on jo nyt muuttanut vauhdilla työn osaamisvaatimuksia toimihenkilö- ja asiantuntijatyössä. Laajan tuottavuushyödyn saavuttamiseksi tarvitsemme erityisesti työikäisten aikuisten lisä- ja uudelleenkoulutusta, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

Generatiivisella tekoälyllä tarkoitetaan tekoälyn osa-aluetta, jolla luodaan uusia sisältöjä, kuten kuvia, tekstiä, ääntä ja videoita simuloimalla luovaa inhimillistä ajattelua ja joka perustuu syvälliseen oppimiseen ja syväverkkoihin.

Tuoreen Etlan tutkimuksen mukaan vain 11 prosenttia käyttää tekoälyä työssään säännöllisesti. Vain noin kolmannes on saanut työnantajaltaan generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvää koulutusta.

- Työntekijöiden osaaminen on avaintekijä siinä, miten tekoälypohjaisia työkaluja kyetään ottamaan käyttöön, hyödyntämään täysillä ja myös kehittämään. Käytön laajentaminen edellyttää työntekijälähtöisiä innovaatioita, mikä haastaa työpaikkojen oppimisen kulttuuria. Tekoälytyökalujen on oltava yhdenvertaisesti koko henkilöstön saatavilla. Työpaikoilla tulee myös kannustaa kokeiluihin ja yhdessä oppimiseen, Palola korostaa.

STTK koulutusyhteistyöhön Google.org AI Opportunity Fundin kanssa

STTK ja sen jäsenliitot kouluttavat tuhat jäsentä tekoälyn perusteisiin vuosina 2025 - 2026. Ensimmäiset koulutukset käynnistyvät ensi keväänä.



Tavoite on vahvistaa tekoälyosaamista jäsenkunnassa laajasti. Koulutuksen rahoittaa Center for Public Impact ja se toteutetaan Google.org AI Opportunity Fundin tuella. Yhteistyö on osa suurempaa 15 miljoonan euron rahoitushanketta, jolla koulutetaan noin 20 000 henkilöä 24 EU-maassa.

- Yhteistyö on hieno mahdollisuus tukea osaamista STTK-laisissa ammattiryhmissä. Kiinnostus ja tarve tekoälyosaamisen kehittämiseen on ollut suurta. Työikäisten mahdollisuudet osaamisensa päivittämiseen ovat kaventuneet viime vuosina rajusti. Työnantajan tarjoamaan koulutukseen pääsee yhä harvempi ja aikuiskoulutustuen poiston myötä mahdollisuudet omaehtoiseen koulutukseen heikentyivät. Työolobarometrin mukaan vain 40 prosenttia työntekijöistä on päässyt työnantajan tarjoamaan koulutukseen. Osuus on matalampi kuin koskaan koko 2000-luvulla, Palola toteaa.





STTK:n tavoitteet tekoälyosaamisen kehittämiseksi:

1. Tekoälyratkaisuja kehittävien ja hyödyntävien työnantajien on luotava tietoturvallinen ympäristö tekoälyn käyttöön ja huolehdittava henkilöstönsä riittävästä tekoälylukutaidosta.

2. Työnantajan on varmistettava, että tekoälyä käytetään työpaikalla eettisesti ja vastuullisesti.

3. Kaikilla työntekijöillä on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet tekoälytyökalujen käyttöön, koulutukseen ja ohjaukseen.

4. Tekoälyosaaminen sisällytetään osaksi kaikkea tutkintoon johtavaa koulutusta.

5. Aikuisille suunnattua ja julkisesti rahoitettua tekoälyosaamista vahvistavaa koulutustarjontaa lisätään. Tekoälysovellusten käyttö arkipäiväistyy nopeasti. On koko yhteiskunnan etu, että tekoälysovelluksia osataan käyttää tietoturvallisesti.