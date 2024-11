Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.11.2024

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,00. Taso on 7 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Marraskuun alusta muutos on +2 cm, mutta välillä oli kuivempaa, niin viimeisellä viikolla pinta on noussut 4 cm. Toistaiseksi lisäjuoksutukset eivät ole olleet käytössä, mutta äkillisen nousun mahdollisesti tapahtuessa saatetaan ottaa käyttöön.

Iisalmen reitillä on meneillään syksyn kolmas syystulva. Alun perin lumena tullut sadanta on viime päivinä sulanut vedeksi ja virtaamat ovat edelleen nousussa. Sonkajärven pinta on noussut 35 cm kahdessa vuorokaudessa, joista 5 cm viimeisten 8 tunnin aikana. Säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä on toistaiseksi pystytty hallitsemaan tulviminen juoksutuksia lisäämällä.

Nilsiän reitin ja Juojärven vedenkorkeudet ovat säännöstelylupien puitteissa.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 12 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,94. Pinta on Haukivedelläkin noussut viime päivien aikana muutaman sentin. Saimaalla lisäjuoksutus on lopetettu ja nyt ollaan pyrkimässä luonnontilaista vesitasetta kohti juoksuttamalla luonnonmukaista purkautumista vähemmän.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielaveden ja Iisveden pinnat ovat vastaavasti 15 ja 5 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella, mutta Suontee ja Hankavesi edelleen alle keskimääräisen korkeuden. Reitin alaosan keskusallas Konnevesi on 2 cm alle ajankohdan keskiarvokorkeuden. Kaikissa järvissä on tapahtunut viime päivinä muutaman sentin pinnannousu.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan kääntyneet nouseviksi. Pohjois-Savossa on hyvä vesitilanne, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa näyttää olevan edelleenkin kuivempaa.

Pintaveden lämpötila

Pintavesien lämpötilat ovat Pohjois-Savon isojen järvien havaintopaikoilla ajankohtaan nähden tavanomaisia noin 3 astetta. Pienet lammet ja järvet ja isompienkin vesien lahtialueet olivat jo jäätyneinä, mutta nyt tilanne on sulamisen seurauksena erityisen sekava.