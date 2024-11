Tekova suunnittelee listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä:

”Tekovan asiakaslupaus on olla valtakunnan mutkattomin toimitilatoteuttaja. Tavoitteenamme on ratkaista asiakkaiden toimitilatarpeet suoraviivaisesti ja ketterästi ja pyrimme siihen, että toiminta kanssamme on selkeää ja helppoa – teemme sen minkä lupaamme.

Katsomme luottavaisina eteenpäin tavoitellen yhä merkittävämpää asemaa Suomen toimitilamarkkinassa. Listayhtiöksi siirtymisen myötä odotamme meidän tunnettuutemme kasvavan entisestään, mikä luo vahvan perustan myös tuleville uusille kumppanuuksille.”

Tekova lyhyesti

Tekova on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto- sekä urheilutilojen rakentamiseen. Tekova on perustettu vuonna 2018, ja Yhtiö on toimintahistoriansa aikana toteuttanut noin 100 hanketta. Yhtiö on menestynyt toimitilarakentamisen saralla keskittymällä asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin hallimaisiin toimitilahankkeisiin, joiden rakennuttamisprosessi on yksinkertainen. Yhtiö pyrkii hallitsemaan riskejä keskittymällä teknisesti ja taloudellisesti selkeisiin hankkeisin. Tekova toteuttaa hankkeensa vakioiduilla konsepteilla sekä ammattimaisesti prosessoidulla toimintamallilla avaimet käteen -periaatteella.

Tekovalaisen laadun takeena toimii oma osaava henkilöstö hankekehityksessä sekä suunnittelun ja projektien johtamisessa. Rakentaminen toteutetaan yhteistyössä luotettavien kumppanien kanssa.

Tekovan asiakaskunta koostuu pääasiallisesti yksityisen sektorin asiakkaista. Konsernin asiakkaina ovat olleet valtakunnalliset kaupalliset ketjut ja kiinteistösijoittajat sekä yksittäisiin hankkeisiin investoivat yritykset. Tekovan hyvä maine ja tunnettuus alalla pohjautuu asiakaslähtöiseen toimintatapaan ja onnistuneisiin projekteihin. Vuoden 2024 tilikauden toisen neljänneksen aikana suoritettu NPS-asiakastyytyväisyysmittaus oli 70.

Tekovan vahvuudet

Tekova on kulkenut rakennussektorin vastavirtaan historiallisella kannattavalla kasvulla. Yhtiön näkemyksen mukaan sen menestys perustuu seuraaviin tekijöihin:

Kustannustehokas ja yksinkertainen toimintamalli: Tekovan toimintamalli perustuu yksinkertaiseen, kustannustehokkaaseen ja ketterään organisaatiorakenteeseen ja projektien toimitusmalliin. Tekova toteuttaa erilaisia toimitilahankkeita monistettavilla toteutuskonsepteilla esimerkiksi hyödyntämällä samanlaisia perustus-, runko-, vaippa- ja talotekniikkaratkaisuja.

Erikoistuminen : Yhtiöllä on tiukka fokus toimitilarakentamisen segmentissä valtakunnallisesti. Erikoistuminen tarjoaa Yhtiölle mahdollisuuden erottautua kilpailijoistaan ja toteuttaa Yhtiölle rakennusteknisesti optimaalisia hankkeita.

Laatu ja toimitusvarmuus : Yhtiö on toteuttanut nollavirheluovutuksena ja aikataulussa jokaisen tähän mennessä valmistuneen hankkeen vuonna 2024. Kun kohteet valmistuvat aikataulussa ja kerralla valmiiksi, se poistaa tarpeen toimialalle tyypillisille pitkällisille korjaus- tai jälkitöille. Toimitusvarmuus on luonut Yhtiölle vahvan asiakaskunnan ja maineen sen erikoistumisalueella.

Vastuullisuus: rakennussektorin asiakkaat ovat entistä enemmän tietoisia luotettavien ja vastuullisten kumppanien merkityksellisyydestä sekä toteutusratkaisujen ympäristövaikutuksista. Tekovassa ympäristövastuullinen rakentaminen perustuu pitkälti vakioituihin rakenneratkaisuihin ja tuotantoprosessiin sekä uusiutuvan energian hyödyntämiseen rakennusten lämmönlähteenä. Yhtiö käyttää paljon kotimaista puuta raaka-aineena rakennusten runko- ja vaipparatkaisuissa.





Strategia

Tekovan nykymuotoinen liiketoimintamalli perustuu pääasiassa urakointiin. Yhtiön strategian tavoite on laajentua kattamaan koko kiinteistökehityksen arvoketju, keskittyen kehitä-rakenna-omista-myy -malliin. Omaan taseeseen tehtäviä hankekehityshankkeita varten perustettiin vuonna 2023 Tekova Development Oy, joka on jo toteuttanut ensimmäisiä hankkeita.

Tekova pyrkii volyymin kasvaessa säilyttämään nykyisen kannattavuustason ja parantamaan kannattavuuttaan entisestään laajentumalla hankekehitykseen. Hankekehitykseen laajentuminen mahdollistaa paremman kannattavuuden hankkeiden rakennusaikaisen arvonnousupotentiaalin myötä.

Yhtiön hallituksen päättämät taloudelliset tavoitteet:

Tekova tavoittelee vuosittain kasvavaa liikevoittoa

3–5 vuoden sisällä merkittävä osa Tekovan liikevoitosta syntyy omasta hankekehityksestä

Yhtiö priorisoi kannattavuutta ja tehokasta projektienhallintaa liikevaihdon kasvun edelle

Yhtiön hallitus on vahvistanut osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Yhtiö pyrkii maksamaan vuosittain kasvavaa osinkoa.

Taloudellisia tietoja ja ohjeistus vuodelle 2024

Yhtiö on kasvanut vuosina 2019–2023 orgaanisesti keskimäärin noin 40 prosentin vuosivauhtia, ja Yhtiö on ollut liiketoiminnallisesti kannattava koko toimintahistoriansa ajan. Vuonna 2023 Tekova-konsernin liikevaihto oli 56 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,4 miljoonaa euroa eli 6,2 % liikevaihdosta. Vuoden 2024 tammi-syyskuun liikevaihto oli 44,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,0 miljoonaa euroa eli 9,0 % liikevaihdosta. Yhtiön tilauskanta 30.9.2024 oli 60 miljoonaa euroa ja likvidit varat 13,2 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste 30.9.2024 oli 38 %. Yhtiöllä ei ollut 30.9.2024 lainkaan korollista velkaa.

Yhtiön ohjeistus tilikaudelle 2024 on seuraava: Liikevaihdon arvioidaan olevan 55–65 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) 4,5–6,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoteen 2024 verrattuna.

Listautumisen tavoitteet

Yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 175 osakkeenomistajaa. Ankkuriomistajana toimii Kaselli Oy 38 prosentin omistuksella. Tekovan työntekijöillä on noin 44 prosentin omistus. Yhtiö odottaa listautumisen kasvattavan sijoittajien ja liikekumppaneiden kiinnostusta Yhtiötä kohtaan sekä lisäävän Yhtiön tunnettuutta ja läpinäkyvyyttä niin toimialalla kuin laajemmin. Yhtiö arvioi listautumisen parantavan sen pääsyä pääomamarkkinoille, mikä tukee sen strategian mukaista laajentumista hankekehitykseen rakentamisen arvoketjussa.

Neuvonantajat

Oaklins Finland Oy toimii Tekovan taloudellisena neuvonantajana ja First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Tekovan oikeudellisena neuvonantajana toimii Bird & Bird Asianajotoimisto Oy.

Tiedotustilaisuus

Tekova järjestää tiedotustilaisuuden tänään 27.11.2024 klo 10.00. Tilaisuudessa esiintyvät Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä ja Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman. Tilaisuuteen voi osallistua seuraavan linkin kautta: https://tekova.videosync.fi/tiedotustilaisuus-jd6sba

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä, puh. 040 074 2994, jaakko.heikkila@tekova.fi

