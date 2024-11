Oma Häme on seurannut kevään yt-neuvotteluiden vaikutuksia toimintaan ja talouteen

Oma Häme käynnisti tiukan talouskuurin vuoksi maaliskuussa 2024 yhteistoimintaneuvottelut johto-, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön kanssa. Neuvottelujen kohteena oli 1 379 henkilöä hallinto-, asiantuntija-, toimisto-, huolto- ja muissa tukipalvelutehtävissä. Neuvotteluiden ulkopuolelle jätettiin pääosa välitöntä asiakastyötä tekevistä ammattilaisista, esimerkiksi lääkärit, sosiaalityöntekijät, hoitajat, pelastajat.

Yt-neuvotteluiden toimenpiteiden ja kustannusten vaikutuksia ja toteutumista on seurattu säännöllisesti Oma Hämeessä. Aluehallitus käsittelee neuvottelujen tuloksia kokouksessaan 2. joulukuuta.

Aluehallituksen linjauksen mukaisesti neuvotteluissa pyrittiin ensisijaisesti löytämään ratkaisuja tarjoamalla toista tehtävää koulutuksen avulla, jättämällä tehtäviä täyttämättä eläköitymisten tai irtisanoutumisten seurauksena sekä muuttamalla tehtäviä ja toimenkuvia. Yhtenä keinona oli määräaikaisten palvelussuhteiden täyttämättä jättäminen. Neuvottelut johtivat kuitenkin myös irtisanomisiin.

Lisäksi prosessissa tarkasteltiin toimialojen organisaatio- ja johtamisrakenteita, joihin tehtiin muutoksia. Neuvotteluissa käsiteltiin myös henkilöstön palvelussuhde-ehtoja, paikallisia sopimuksia ja henkilöstöetuja.

Yhteistoimintamenettelyn toimenpiteiden toteutus ja tulokset

Neuvottelujen tulokset koskettivat 168 työntekijää. Toimenpiteisiin sisältyi muun muassa:

18 avoimen tehtävän täyttämättä jättäminen

20 henkilön eläköityminen (joista 12 siirtyy eläkkeelle vuoden 2024 aikana)

31 henkilön tehtäväjärjestelyt

16 henkilön korvaava työsopimus tai virkamääräys

30 määräaikaisen työsuhteen päättyminen (joista 3 on työllistynyt uudelleen toiseen yksikköön)

53 henkilön irtisanominen

Irtisanotuista henkilöistä 30 on työllistynyt uudelleen Oma Hämeen palvelukseen. Takaisinottoprosessissa on edelleen 33 henkilöä, ja kuuden henkilön osalta takaisinottoaika on päättynyt ilman työllistymistä.

Oma Hämeeseen on saapunut tähän mennessä yksi oikaisuvaatimusta yhteistoimintaneuvotteluiden tulokseen liittyen. Oikaisuvaatimus on käsitelty ja siihen on vastattu. Vaatimuksen osalta prosessissa ei ole toimittu virheellisesti.

Irtisanotuille tarjolla muutostukea

Irtisanottujen työntekijöiden työllistymistä edistetään muutosvalmennuksella, jonka toteuttaa Hiljainen Rekry Oy. Marraskuussa käynnistyneen valmennuksen sisältöön kuuluu sparrauskeskusteluja, ammatillista arviointia, verkkokursseja, työtaitojen valmennusta, työnhakuvalmennusta sekä omavalmentajan tuki.

Työterveyshuollon seurannan perusteella yhteistoimintaprosessin tukitoimien on koettu olleen riittäviä ja ne ovat onnistuneet. Tukitoimia oli tarjolla sekä työntekijöiden, että työyhteisöjen tukemiseksi. Työterveyshuollon palveluita on käytetty neuvotteluihin liittyen, joskaan ei merkittävästi normaalia enempää. Myöskään sairaspoissaoloissa ei ole havaittu kasvua.

Tukitoimissa olivat mukana työterveyshuolto, henkilöstöpalvelut, työsuojelu sekä henkilöstöjärjestöt. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen työterveyshuollon laatima yhteenveto käsiteltiin hyvinvointialueen yhteistyötoimikunnassa syyskuussa.

Neuvottelujen tavoitteena oli saavuttaa noin kuuden miljoonan euron kustannussäästöt. Suurin osa kustannusvaikutuksista tulee toimialakohtaisesti, isoimpana konserni- ja tukipalveluiden toimialan ennuste, noin 2,5 miljoonaa euroa. Toimialakohtaisten vaikutusten lisäksi kustannukset laskevat muun muassa ICT-laitteiden ja leasingkulujen myötä sekä palkanlaskennan ja henkilöstöetuuksien kautta.

Neuvotteluiden tuloksena sovittiin myös työterveyshuollon peruuttamattomien aikojen kustannusten siirtymisestä henkilöstölle, jonka myötä kustannusvaikutuksia ennustetaan olevan ensi vuonna 30 000 euroa.