Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Haapaveden Koivulannevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, yleisötilaisuus keskiviikkona 11.12.

Riitamaa-Nurmesnevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja Natura-arvioinnit nähtävillä, yleisötilaisuus 4.12. 6.11.2024 10:06:53 EET | Tiedote

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 4.12.2024 klo 17.00-19.00 Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosalissa (Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi) ja etäyhteydellä (Teams), jonka linkki on saatavilla hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/riitamaantuulivoimaYVA Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Myrsky Energia Oy) ja YVA-konsultin (Sitowise Oy) edustajat. Paikan päällä on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan. Arviointiselostus on nähtävillä 6.11.2024–10.1.2025 seuraavissa paikoissa: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen aulapalvelut, Veteraanikatu 1, 90130 Oulu Kärsämäen kunnantalo, Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki Kärsämäen kirjasto, Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki Pyhäjärven kaupungintalo, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi Pyhäjärven kirjasto, Laitisentie 6, 86800 Pyhäsalmi Haapajärven kaupungintalo, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi Haapajä