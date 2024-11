SuPerin Inberg huolissaan HUSin henkilöstövähennyksistä: Henkilökunnan jaksamisesta on huolehdittava

HUS on ryhtynyt muutamassa lyhyessä kuukaudessa rajuihin sopeutustoimiin, jotka ovat vaikeuttaneet työskentelyolosuhteita ja henkilöstön jaksamista. Kesän alussa asetettu rekrytointikielto ja elokuussa ilmoitetut yt-neuvottelut ovat ajaneet jo valmiiksi valtavan kuormituksen alla työskentelevät hoitajat ahtaalle.

– HUS on nyt valtavien muutosten edessä, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg painottaa. – Ensisijaisen tärkeää on, että henkilöstön jaksamisesta huolehditaan. Suuri vaara on, että tässä menetetään enemmänkin kuin vain vähennetyt henkilötyövuodet. HUSin maine houkuttelevana työnantajana on jo saanut kolauksen.

HUS tulee kertomaan toimien kohteille irtisanomisista ensi viikon aikana ja mahdolliset sijoitukset uuteen työyksikköön tapahtuvat irtisanomisajan jo lähdettyä kulumaan.

– Kannan huolta noiden kahden viikon irtisanomisajalla olevien työntekijöiden puolesta, Inberg sanoo.

Puheenjohtaja Päivi Inberg muistuttaa myös lakisääteisten palveluiden turvaamisesta.

– Työnantajalla on aina velvollisuus huolehtia lakisääteisistä palveluista sekä vastata asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja työntekijöittensä hyvinvoinnista, Inberg sanoo.

Pääsopijajärjestöt toimittivat HUSin johdolle 21.11.2024 kannanoton, jossa edellytetään HUSia varmistamaan, että sen työnantajaedustajat ymmärtävät omat työnantajavelvoitteensa ja noudattavat niitä.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, p. 040 705 9115

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.