Olas pääkaupunkiseudun pientalomyynnin markkinajohtajaksi

Olas Group Oy on noussut pientalojen perustajaurakoinnin markkinajohtajaksi Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella myytyjen asuntojen lukumäärällä mitattuna.

Rakennusmarkkinadataan keskittyvän STH Groupin keräämän myyntidatan perusteella Olas jakoi lokakuun puoleen väliin päättyneellä kahdentoista kuukauden tarkastelujaksolla kärkipaikan 11,46 %:n osuudella YIT Housing Oy:n ja T2H Rakennus Oy:n kanssa. Kun tarkastellaan viimeistä kuutta kuukautta, perustajaurakoitsijat myivät Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla yhteensä 121 pientaloasuntoa. Tänä ajanjaksona Olas oli selkeä markkinaykkönen 17,36 %:n markkinaosuudellaan.

”Olaksen markkinaosuuden kasvu perustuu kolmeen tekijään, jotka ovat ammattitaitoinen ja tyytyväinen henkilöstö, tyytyväiset asiakkaat ja yrityksen vahva talous. Viimeisimmässä työntekijätyytyväisyyskyselyssä saimme erinomaisen eNPS tuloksen 81. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-tuloksemme viimeiseltä 1,5 vuodelta on 66, mikä on todella hyvä. Osoituksena vahvasta taloudesta luottoluokituksemme on korkein mahdollinen eli AAA”, sanoo Olaksen toimitusjohtaja Markus Alitalo.

Myytyjen pientaloasuntojen lukumäärä pääkaupunkiseudulla on jäämässä STH Groupin datan perusteella alle neljännekseen huippuvuoteen 2021 verrattuna. Olaksen liikevaihto kasvaa siitä huolimatta kuluvana vuonna yli 20 %. Tämän lisäksi yhtiön mahdollisilta asunnonostajilta saamien yhteydenottojen kasvu viestii siitä, että käänne parempaan on tapahtunut.

”Tosiasia on, että tarjontaa uusista pientaloista on nyt vähän ja kysyntä on kasvanut. Viitekorkojen voimakas lasku ei vielä näy monenkaan asuntovelallisen arjessa. Asuntojen myynti kuitenkin voi virkistyä entisestään keväällä, kun yhä useammalle koittaa korontarkistuspäivä ja ihmiset huomaavat, että rahaa jääkin taas enemmän käteen”, Alitalo ennakoi.