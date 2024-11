Respektiä-kirjasta uusintapainos – ”Haluamme taata, että suomalaislukijat voivat muodostaa kokonaisesta kirjasta oman näkemyksensä”

Viime päivinä suomalaismediassa otsikoihin noussut, viisi vuotta sitten ilmestynyt Respektiä on suorasukainen, avarakatseinen ja humaani opas kaikille nuorille.

- Uudella painoksella haluamme taata, että kirja ja sen sisältämä tieto on saatavilla, ja samalla pitää huolen siitä, että suomalaiset lukijat voivat itse muodostaa kokonaisesta kirjasta oman näkemyksensä. Näin me kaikki pääsemme nauttimaan korvaamattoman arvokkaista asioista: sananvapaudesta, tiedon vapaudesta, lukemisen vapaudesta ja mielipiteen vapaudesta, sanoo Gummeruksen tietokirjallisuuden kustantaja Johanna Laitinen.

Ruotsalaiskirjailija Inti Chavez Perez kertoo saaneensa viime päivinä kuulla vanhemmilta, kirjastonhoitajilta ja opettajilta, miten paljon he pitävät kirjasta.

- Tällaisen tuen saaminen lämmittää. Seuraavaksi toivon, että Respektiä päätyy entistä useampien nuorten käsiin. He ovat törmänneet kirjaan sosiaalisessa mediassa ja haluavat muodostaa oman mielipiteensä. Luulen, että osa järkyttyy kirjasta, mutta ei sen kielenkäytön vuoksi vaan siksi, että se ottaa nuoret lukijat tosissaan, Chavez Perez sanoo.

Inti Chavez Perez on ruotsalainen ammattikirjoittaja ja seksivalistaja. Hän jätti uransa journalistina voidakseen keskittyä täysipäiväisesti tasa-arvoon, seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin. Chavez Perez on suunnannut laajoja luentosarjojaan teini-ikäisille, mutta myös lääketieteen ja kasvatusalan edustajille. Chavez Perez on asiantuntija kysymyksissä, jotka koskevat poikien kohtaamaa seksuaalista väkivaltaa tai kunniaväkivaltaa.

Inti Chavez Perez: Respektiä – Seksikirja pojille (Gummerus)

alkuteos Respekt – en sexbok för killar

suomentanut Juha Hurme

239 sivua

myös ääni- ja e-kirjana, lukija: Aarne Lindén

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi