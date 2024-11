Kokoomuksen Sirén: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö paikallisen sopimisen edistämisestä on valmistunut

Hallituksen esityksellä työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopiminen mahdollistetaan myös järjestäytymättömissä yrityksissä, eikä luottamusmiehen puuttuminen ole enää este paikalliselle sopimiselle. Lisäksi yrityskohtaiset työehtosopimukset tuodaan lainsäädännössä samalle viivalle valtakunnallisten työehtosopimusten kanssa.

”Vuosikymmenten ajan suomalaiset yritykset ja niiden työntekijät ovat olleet eriarvoisessa asemassa paikallisen sopimisen mahdollisuuksien osalta. Nyt asiaan tulee vihdoin tarpeellinen muutos. Myös järjestäytymättömät yritykset ja niiden työntekijät saavat yhdenvertaisen oikeuden hyödyntää työehtosopimukseen perustuvia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia” Sirén sanoo.

Sirén pitää tärkeänä esityksen tavoitetta lisätä työehdoista sopimisen joustavuutta ja edistää työnantajien ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua työpaikoilla.

”Paikalliset työntekijät ja työnantajat tuntevat parhaiten oman työpaikkansa tilanteen. Siksi on perusteltua, että työehdoista voidaan sopia nykyistä laajemmin työpaikoilla. Muutos lisää paikallisten työntekijöiden ja työnantajien välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Samalla se vahvistaa eri aloilla toimivien yritysten kykyä reagoida niiden tilanteessa ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin” Sirén sanoo.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pitänyt erityisen tärkeänä pienten yritysten paikallisen sopimisen mahdollisuuksien edistämistä.

”Hallituksen esitys laajentaa merkittävällä tavalla paikallisen sopimisen mahdollisuuksia pienissä yrityksissä, jotka eivät välttämättä ole järjestäytyneet ja, joissa harvemmin on valittuna työehtosopimuksen edellyttämää luottamusmiestä. Valiokunta on kuitenkin katsonut, että erityisesti pienten yritysten näkökulmasta paikallisen sopimisen mahdollistaminen myös yhdessä henkilöstön kanssa voisi olla tarpeellista. Tämän vuoksi valiokunta on sisällyttänyt mietintöönsä lausuman, jossa edellytetään, että työ- ja elinkeinoministeriö seuraa esityksen vaikutuksia sopijaosapuolten osalta ja laatii niistä vuoden 2026 loppuun mennessä selvityksen, jossa arvioidaan erityisesti tarvetta ja keinoja mahdollistaa paikallinen sopiminen myös yhdessä henkilöstön tai henkilöstöryhmän kanssa” Sirén päättää.