Syksy oli harvinaisen lämmin

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan syksy eli syyskuu-marraskuu oli lähes koko maassa harvinaisen tai poikkeuksellisen lämmin. Esimerkiksi Kotkan Rankissa mitattiin lämpimin syksy aseman yli 90-vuotisen historian aikana.

”Syksyn koko maan keskilämpötila menee neljännelle sijalle Suomen mittaushistoriassa. Syksy 2020 oli Suomen mittaushistorian lämpimin ja vain noin 0,17 astetta lämpimämpi kuin tämä syksy”, meteorologi Pauli Jokinen kertoo.

Syksyn keskilämpötila vaihteli Käsivarren Lapin noin 1 asteesta etelärannikon noin +10 asteeseen. Ylin lämpötila, 28 astetta, mitattiin Kaarinassa ja Turussa 5. syyskuuta. Alin lämpötila, -27,3 astetta, mitattiin Savukosken Tulppiossa 28. marraskuuta.

Sademäärät olivat syksyllä maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa tavanomaista suurempia, Pohjois-Karjalasta Etelä-Karjalaan jäätiin puolestaan pitkän ajan keskiarvon alle.

Alustavien tietojen mukaan eniten sadetta kertyi Helsinki-Vantaan lentoasemalla, missä syys-marraskuun sademäärä oli 316,5 millimetriä. Vähiten sadetta kertyi Ilomantsin Mekrijärven havaintoasemalla, 105,4 millimetriä.

Marraskuu oli koko maassa tavanomaista leudompi

Marraskuun keskilämpötila vaihteli lounaissaariston noin +5 asteesta Keski-Lapin -5 asteeseen. Keskilämpötila oli enimmäkseen 1–2 astetta vertailukauden 1991–2020 keskiarvon yläpuolella, Pohjois-Lapissa 3–4 astetta keskiarvon yläpuolella.

Kuukauden ylin lämpötila, 12,6 astetta, mitattiin Inarin Nellimissä marraskuun 8. päivänä. Kuukauden alin lämpötila, -27,3 astetta, mitattiin puolestaan 28. päivänä Savukosken Tulppiossa.

Marraskuu oli lännessä sateinen

Marraskuun sademäärä oli maan etelä- ja länsiosassa ja Pohjois-Lapissa tavanomaista suurempi, Uudeltamaalta Pirkanmaalle paikoin harvinaisen suuri. Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa sademäärä jäi tavanomaista pienemmäksi.

Marraskuun suurin sademäärä oli alustavien tietojen mukaan Hämeenlinnan Pirttikoskella 137,3 millimetriä. Vähiten satoi Kemijärven lentokentällä, 23,2 millimetriä. Suurin tilastoitava vuorokauden sademäärä, 43,9 millimetriä, mitattiin Huittisten Sallilan havaintoasemalla marraskuun 25. päivänä.

Marraskuun päättyessä lunta oli lähinnä Kainuusta Lappiin ulottuvalla alueella enimmäkseen 5-20 senttimetriä, Pohjois-Lapissa 20–40 senttimetriä.

Marraskuun 1. päivänä Lyly-myrsky toi maan etelä- ja länsiosaan lunta, ja Rauman Kylmäpihlajan havaintoasemalla mitattiin ensimmäisen kerran hirmumyrskylukema Suomen merialueilla: keskituuli saavutti arvon 33,5 m/s. Jari-myrsky 20.–21. marraskuuta toi myös paljon lunta maan etelä- ja keskiosaan, mutta kuukauden loppuun mennessä molempien myrskyjen tuomat lumet ehtivät pääosin sulaa maan etelä- ja keskiosassa.

Auringonpaistetunteja kertyi marraskuussa Utsjoen Kevon 6 tunnista Turun Artukaisen noin 43 tuntiin. Auringonpaistetuntien määrä oli tavanomainen.

Meteorologit käyttävät sanaa poikkeuksellinen, kun sääilmiön tilastollinen esiintymismahdollisuus on keskimäärin kolme kertaa sadan vuoden aikana tai harvemmin. Harvinaiseksi ilmiötä kutsutaan, kun sen esiintymistiheys on harvemmin kuin keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa. Milloin sää on poikkeuksellinen?