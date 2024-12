S-Pankin liiketoimintakauppaan liittyvä palvelukatko päättyi ja palvelut toimivat taas normaalisti

S-Pankin palveluissa sunnuntaiaamuna klo 4 alkanut palvelukatko on päättynyt. S-Pankin verkko- ja mobiilipalvelut sekä kortit toimivat nyt normaalisti. Siirtyneet tilit, lainat sekä sijoitukset ovat nähtävillä S-Pankin verkkopankissa ja S-mobiilissa.

Käyttökatko johtui S-Pankin ja Handelsbankenin liiketoimintakaupasta ja sen toteuttamisesta. Kyseessä on yksi Suomen pankkihistorian suurimmista yrityskaupoista, jossa S-Pankki osti liiketoimintakaupalla Handelsbankenin Suomen henkilöasiakas- sekä varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoiminnot. Kaupan myötä Handelsbankenista siirtyy S-Pankkiin noin 100 000 henkilöasiakasta sekä yli 200 Handelsbankenin työntekijää ja lähes kaikki Suomen konttorien vuokrasopimukset.

"Palveluiden siirto on ollut mittava toteutus, jota on valmisteltu huolellisesti yhteistyössä Handelsbankenin kanssa. Tavoitteenamme on ollut varmistaa mahdollisimman vähäiset vaikutukset asiakkaidemme arkeen. Siirtoa on ollut toteuttamassa yli sata henkilöä ja olen todella iloinen ja ylpeä siitä, että onnistuimme saamaan palvelut toimimaan suunnitellusti", sanoo pankkiliiketoiminnan johtaja Iikka Kuosa ja jatkaa:

"Kiitämme asiakkaitamme kärsivällisyydestä ja yhteistyöstä. Toivotamme myös kaikki uudet asiakkaamme lämpimästi tervetulleiksi S-Pankkiin!"

Kaupan myötä yhtiöt aloittavat myös yhteistyön, kun S-Pankki alkaa tarjota Handelsbanken Fonder AB:n hallinnoimia rahastoja. S-Pankin asuntolaina- ja talletuskannat kasvavat ja kauppa vahvistaa S-Pankin asemaa yhtenä Suomen johtavista varainhoitajista. S-Pankista tulee kaupan myötä Suomen neljänneksi suurin henkilöasiakaspankki.