”Konferenssivieraiden odotukset tulee aina ylittää” – Aalto-yliopiston professori Risto Ilmoniemi on valittu vuoden 2024 Espoo Ambassadoriksi

Ilmoniemi on arvostettu asiantuntija lääketieteellisen tekniikan alalla, ja hän on paneutunut työssään sekä aivojen magneettikenttien mittaamiseen että magneettistimulaatioon.

”Tavoitteenamme on kehittää eräänlaista aivohierontaa mm. depressiosta, addiktioista tai ankarasta kivusta kärsiville. Menetelmämme perustuu voimakkaisiin suunnattuihin magneettikenttiin, joilla aivojen hermosoluja voidaan keinotekoisesti ja vaarattomasti aktivoida halutuista aivokuoren paikoista.”, Ilmoniemi kertoo.

Ilmoniemi on ollut mukana järjestämässä lukuisia alansa kansainvälisiä tieteellisiä konferensseja ja seminaareja vuosien saatossa. Tänä vuonna hän oli yksi pääjärjestäjistä Espoon Otaniemessä järjestetyssä kansainvälisessä bioelektromagnetismin konferenssissa (ICBEM 2024 – 15th International Conference on Bioelectromagnetism) ja vuosina 2020 ja 2023 BrainSTIM-konferenssien vastuullinen järjestäjä. Tammikuussa 2025 on vuorossa kolmipäiväinen suomalais–japanilainen terveysteknologian seminaari Otaniemessä.

Ilmoniemi itse nostaa tärkeimpänä konferenssikokonaisuutena vuonna 2013 hänen aloitteestaan alkaneen kansainvälisen Science Factory Workshop / Summer School -sarjan, joka on järjestetty jo 10 kertaa, useimmiten Espoon Nuuksiossa. Kokoussarja sai alkunsa Ilmoniemen ideasta ja halusta tehdä asiat aivan uudella tavalla ja hän loi uudenlaisen seminaarikonseptin, jossa keskiössä ovat osallistujien aktivointi pienryhmäkeskusteluin ja esityksin, joita valmistellaan yhdessä kansainvälisten huippututkijoiden kanssa.

Professori Ilmoniemi näkee, että kansainvälisten kongressien järjestämisen tärkein hyöty tulee henkilökohtaisten kontaktien ja kansainvälisten verkostojen rakentamisesta, jotka usein johtavat myöhemmin yhteistyöhankkeisiin ja tutkijavierailuihin. Ensin on vietävä kuitenkin konferenssijärjestelyt maaliin onnistuneesti ja Ilmoniemen kokemuksen mukaan Suomi ja Espoo tarjoavat tähän erinomaiset lähtökohdat.

”Mielestäni meidän on pyrittävä aina parempaan, siten että kesäkoulu-, työpaja-, tai konferenssivieraan odotukset ylitetään. Tavoitteemme tulee aina olla se, että jos kokous on Espoossa tai muualla Suomessa, se on alansa siihen mennessä paras. Ja seuraavalla kerralla vielä parempi. Myös vastaanottavien ihmisten asenne, aito auttamisen ja onnistumisen henki, on äärimmäisen tärkeää. Kaikista vieraista on huolehdittava ja heitä on autettava, vaikka eivät apua tarvitsisikaan. Olemme mielestäni onnistuneet tässä erittäin hyvin”, kertoo Ilmoniemi.

Professori Ilmoniemi on järjestyksessään 14. Espoo Ambassador. Nimitys julkistettiin 3.12.2024 Aalto-yliopiston Dipolissa pidetyssä kutsuvierastilaisuudessa, jota isännöivät Espoon kaupunki ja Aalto-yliopisto yhdessä Visit Espoon kanssa.

”Tämän vuoden lounastilaisuuden teemana oli asiakaskokemus tapahtumissa ja jaamme ilolla Ilmoniemen tavoitteen siitä, että yhdessä meidän tulee aina pyrkiä parantamaan Espoossa vierailevien kongressivieraiden kokemusta. Näin saamme vieraat tulemaan Espooseen uudelleen, toiseen konferenssiin tai vaikkapa lomamatkalle perheen kanssa, kommentoi Visit Espoon Matkailujohtaja Miikka Valo.

Vuoden Ambassadorin valinta on osa Visit Espoon kongressimarkkinointia edistävää Espoo Ambassador -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on alusta asti ollut kansainvälisten tieteellisten kongressien arvon ja laaja-alaisen vaikuttavuuden esille nostaminen sekä tutkijoiden ja tieteentekijöiden auttaminen ja tukeminen näiden tärkeiden tapahtumien järjestämisessä.