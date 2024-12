HUS uudelleen järjestelee logistiikkapalveluitaan

HUSin yhtymähallitus päätti kokouksessaan 2.12. käynnistää varastotoimintojen kilpailuttamisen niin, että uusi ulkoisen kumppanin kanssa toteutettava toimintamalli olisi käytössä vuoden 2026 aikana. Varastotoimintojen kilpailuttamisen ensisijainen tavoite on kustannusten laskeminen siten, että palvelujen laatu säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa keväällä 2025.

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti myös palvelukokonaisuuteen liittyvän Vantaan Uutistiellä sijaitsevan Logistiikkakeskuksen kiinteistön ja sen tarpeiston myymisestä.

Täydennys vuoden 2025 talousarvioesitykseen

Yhtymähallitus täydensi vuoden 2025 talousarvioesitystä seuraavasti:

Yhtymähallitus kantaa huolta henkilöstön jaksamisesta ja hoidon toteutumisesta sekä korostaa, että vuoden 2025 talousarvio ei mahdollista esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn saattamista lainmukaiselle tasolle. Yhtymähallitus esittää vielä kerran, että yhtymäkokous osoittaisi kesäkuun 2024 yhtymäkokouksessa vähennetyn 43 miljoonan euron lisäyksen vuoden 2025 talousarvioon toimintakulujen kattamiseen.



